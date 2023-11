Bailando 2023: Momi Giardina bailó salsa de a tres junto a su hija y Marcelo Polino las destrozó con su devolución

Marcelo Polino ha sido, y continúa siendo, uno de los jurados más polémicos del Bailando por sus crudas devoluciones a los participantes. Este año, el mediático fue convocado nuevamente para formar parte de el jurado del programa junto a Pampita, Ángel de Brito y Moria Casán.

Este martes, Momi Giardina y su hija, la influencer Juli Castro, bailaron salsa de a tres, el nuevo desafío del Bailando 2023. Rodrigo Avellaneda fue el bailarín que las acompañó.

Así bailaron salsa de a tres Momi Giardina y Juli Castro

Al momento de la devolución, Marcelo Polino fue muy sincero con las participantes. "¿Viste cuando vos estás en tu casa en la noche y ves esos programas que hay en la trasnoche que dicen 'compre, compre que es divino este aparato para hacer gimnasio'? Esto me pasó con vos (Momi Giardina). Te estás vendiendo hace quince días, que eras bárbara, que bailabas y cuando llega a la caja decís '¡este aparato no sirve para nada! Esto no es lo que me vendieron', empezó diciendo el jurado.

Giardina le dio la razón Polino y reconoció que "bailó flojo", pero su hija la contradijo. Luego, Marcelo Polino continuó: "A nosotros nos encanta que venga Momi, la queremos, pero hay temas que se tratan en terapia y acá se viene a bailar".

Marcelo Polino, jurado del Bailando 2023. Créditos: captura de pantalla Youtube el Bailando.

El mediático no terminó de entender la propuesta presentada y lo comentó también en su devolución. Nahuel Leguizamón, coach de los tres participantes, explicó: "con la mesa quise mostrar una situación de los chicos, la previa de una entrada a una fiesta, y por otro lado la historia de la madre y la hija". "Y la foto final, recreamos la foto de cuando yo era chiquita y de nosotras acá, ahora", agregó Juli Castro.

Al finalizar la explicación, Marcelo Polino destruyó a las concursantes: "Con todo respeto, no son Moria y Sofía Gala que le conocemos la vida. Vinieron a hacer a hacerse un homenaje a una familia que nadie conoce. Esto es cuando cumplís 15 años que bailas con tu mamá y tu papá que te armas una coreografía, pero nosotros no sabíamos ni quién eran".

El periodista le puso un cero a la performance realizada por Momi Giardina, Juli Castro y Rodrigo Avellaneda; y es el puntaje más bajo realizado hasta ahora en esta nueva ronda.