Por qué Coti Romero se ausentó anoche del Bailando 2023

Coti Romero sorprendió este lunes a todos los seguidores del streaming del Bailando 2023 (América TV) al no presentarse en la transmisión. Fue la propia ex participante de Gran Hermano 2022 quien reveló los motivos de su inesperado faltazo.

"Hola, mi gente. Bueno, nada... Contarles que me siento un poquito mal, me siento como afiebrada", comenzó expresando la correntina desde sus redes sociales.

"Ayer también estuve como chupando frío en el concierto, me duele mucho la garganta, así que hoy no voy a poder estar el streaming que hoy van a estar parejas que la rompen", agregó sobre su presencia en el show de Taylor Swift.

Recordemos que Coti viene de protagonizar un par de semanas muy escandalosas luego que se filtrara que la ex de El Cone estuvo a los besos con Marcos Ginocchio luego de una Fiesta Bresh. El hecho fue confirmado por la misma correntina en el Bailando. Sin embargo, el ganador de la última edición del reality de Telefe la desmintió en sus redes.

"Se picoteó en un after al ganador de Gran Hermano", contó Ángel de Brito en el certamen de baile. "Me puedo besar con mucha gente y no significa nada", respondió ella. "Perdón, pero yo no ando a los chapes con lengua con todo el mundo".

Coti Romero.

Frente a la repregunta sobre cómo besaba el salteño, aseguró que besa bien pero que "no ando puntuando los besos de la gente". A lo que la Tía Sebi le cuestionó: "¿Pero bien, muy bien o mal?" y cerró: "Bien".