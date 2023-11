A días del balotaje, Viviana Canosa hizo la más tenebrosa revelación sobre Javier Milei

Viviana Canosa compartió su dura sentencia sobre el destino del país, a pocos días del balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa. La conductora arremetió contra los dos candidatos, y dejó en claro su decepción hacia el líder de La Libertad Avanza.

En diálogo con Luis Novaresio, Canosa volvió a manifestarse en las antípodas de Milei, a quien apoyó hasta las presuntas ventas de lugares en sus lista a figuras del entorno de Massa. "Javier Milei es un autoritario, es un déspota, es una persona poco leal, es una persona desagradecida. A mí las personas desleales y desagradecidas me parecen hasta peor que las mentirosas. Porque el mentiroso ya sé que es mentiroso, Milei es desleal y lo digo por conocimiento... No lo creo mal tipo, pero transó”, sentenció duramente la conductora.

Javier Milei, en la mira de Viviana Canosa. Foto: Captura TV.

Además, Viviana Canosa tildó a Sergio Massa de "siniestro", aunque reconoció que su performance en el debate del domingo con Javier Milei estuvo absolutamente calculada.

En tanto que sobre el rol dominante que tuvo Massa sobre Milei en el debate, Canosa cuestionó sobre el libertario: "Jugó el rol que quería jugar: estar sometido frente a su padre, su creador, que fue Sergio Massa... Sentí que le entregó claramente la presidencia, Massa hizo lo que quiso con Milei. Todos sabemos que es un loco, pero expresaba el hartazgo de la sociedad que decía 'basta de los privilegios de la casta', y resulta que no. El tipo que decía que venía a terminar con la casta, transó con todo eso. Vendieron las candidaturas, a 30, 50 mil dólares, hay gente que compró fueros, hay delincuentes, tipos que defienden a los iraníes. Esa gente es peor que la casta. Hay delincuentes en las listas de Milei".

Vivivana Canosa aseguró que Javier Milei jugó el rol de sometido frente a Sergio Massa en el último debate. Foto: Captura TV.

Más allá de su tenebrosa revelación sobre los integrantes de la lista de Javier Milei, Viviana Canosa irá a fiscaizar el domingo por La Libertad Avanza, aunque no piense votar a dicha fueza. “Quiero sentir con mi consciencia que voy a hacer un aporte, aunque sea una persona que a mí me falló, que le falló a mucha gente que le creyó... Me da mucha pena no ir a votar porque crecí en democracia. Yo no puedo votar con la nariz tapada como hace el kirchnerismo, no podría decir ‘voten a Milei’. No soporto tener que elegir entre uno de esos dos. Es horrible. No quiero que gane Massa, claramente, pero no puedo ir a votar a Milei", aseguró la periodista.

Recientemente, y tras la sombra de sospecha de un escrutinio que podría favorecer inescrupulosamente a Sergio Massa, Viviana Canosa anticipó desde su programa: "Yo voy a sentar el cu... en una mesa, en una silla y me voy a quedar a fiscalizar, creo que va a ser un aporte más importante a la democracia y a la república que estar sentada en un canal de televisión. Así que yo ya lo decidí, y voy a ir a fiscalizar para la gente de La libertad Avanza, yo voy a ir a fiscalizar, porque yo creo en la democracia. Ya que tanto nos estamos peleando todos los argentinos, movamos el cu... y vayamos a fiscalizar, por amor a la patria".