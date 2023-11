Así está hoy la hija de Claudia Fontán: tiene 19 años y es influencer de viajes

Claudia Fontán es una de las figuras más queridas en el ambiente artístico por su sencillez y naturalidad. No sólo se destaca en sus brillantes interpretaciones como actriz, si no que también experimentó otros roles. Actualmente, forma parte del programa radial No está todo dicho junto a Guido Kaczka en la emisora La 100, como columnista, donde alejada de los personajes de novela, se luce con su autenticidad.

Asimismo, la artista no le teme a los desafíos y se animó a mostrar sus dotes culinarios en el reality MasterChef Celebrity en 2021. Durante su participación dejó en claro que sus pasiones son variadas y una de ellas es la cocina. Una mujer con múltiples facetas, que resulta imposible encasillar su talento simplemente en un rol.

Además de demostrar sus numerosas habilidades en diversos ámbitos, Claudia Fontán goza de felicidad con su papel de madre. La actriz tuvo una única hija, Antonia Aubi, de quien se muestra orgullosa por construir juntas un vínculo de entrañables compañeras.

Antonia nació como fruto de la relación de Claudia Fontán con el reconocido publicista Matías Aubi. El amor de la pareja duró desde 1999 hasta el 2020. Pero, a pesar de haber tomado caminos diferentes, lograron forjar una excelente conexión como padres y siempre estarán unidos por su hija.

En la actualidad, la primogénita de la artista creció y ya tiene 19 años. La joven egresó del secundario en 2022 y hoy en día, sobresale en las redes sociales como una gran influencer. Aprovechando su herencia del talento, Antonia despliega sus dotes para cautivar a los usuarios internautas.

Hace unos meses atrás madre e hija compartieron un añorado viaje a Europa. Con la alegría a flor de piel por disfrutar con su retoña de aquel momento, La Gunda publicó varias imágenes en su cuenta de Instagram a modo de grabar para siempre esas esplendorosas vacaciones.

Por su parte, Antonia prefiere tener una alta exposición en las redes sociales, donde postea fotos de su cotidianidad y se define como una amante de los viajes. Sin embargo, opta por un perfil bajo dentro de la ola mediática, donde, por el momento, no le interesa participar.