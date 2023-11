Pampita contó a qué barrio se mudó y quiénes son sus vecinas

En una nueva edición del programa de Mirtha Legrand, La Noche de Mirtha, Pampita fue una de las invitadas de lujo junto con el periodista Baby Etchecopar, el senador nacional de la provincia de Córdoba, Luis Juez, y la actriz Flavia Palmiero.

En la cena proporcionada por la diva de la televisión argentina, Pampìta fue consultada por varios temas entre los cuales se trató su reciente mudanza a un nuevo barrio de lujo, con el que compartirá espacio con importantes figuras del medio.

Pampita estuvo de invitada al programa de Mirtha Legrand y habló de todo

Como es costumbre, Mirtha Legrand tocó varios tópicos polémicos. Tal es el caso de la modelo, quien había declarado hace pocas horas que tenía en sus planes cambiar de casa para ella y su familia, dado que el valor del alquiler se le fue de las manos. Al ser consultada, la estrella de la moda reafirmó los motivos por los que se fue y contó quiénes son sus nuevas vecinas famosas.

La primera vez que se refirió al tema, fue en PH, podemos hablar, donde señaló que, si bien tiene el dinero para abonar lo que le piden, no quiere despilfarrar y por eso encontró otra vivienda acorde a sus gustos. Obviamente, muchos la criticaron por sus declaraciones.

"Siempre me estoy mudando, porque alquilo, entonces cada tres años me mudo. Subió el alquiler un montón y nos mudamos. Es por eso (los fuertes aumentos en el valor del alquiler), si no, me quedaba”, declaró en aquella oportunidad. Y agregó: “Pensamos en un momento que los días de semana íbamos a vivir todos juntos y nosotros vivimos todos juntos el fin de semana".

Y cerró: Entonces en la semana no necesitábamos algo tan grande, así que aprovechamos que subió el alquiler y nos vamos a algo más chico también, acá en Capital”.

Pampita será vecina de Flavia Palmiero y Marcela Tinayre

En tanto, en la mesaza de Mirtha Legrand, Pampita sostuvo: "Era muy grande el departamento. Pensamos que íbamos a vivir todos juntos en la semana, pero los hijos de Rober, por la edad, en la semana no vienen tanto. Pero no es que no podía pagar el alquiler, sino que se vencía, había cambiado… si se hubiera mantenido el precio me quedaba, porque me da pereza mudarme"

Y sumó: "Ya era la excusa que subía el alquiler y que no venían tanto los chicos. Pero no era por necesidad que me tuve que ir, sino que nos acomodamos a nuestra nueva realidad ahora con chicos más grandes, adolescentes". Además, aclaró que sus vecinas famosas son Flavia Palmiero y Marcela Tinayre.