Estelares palpita lo que será su primer Luna Park

Si hay un grupo dentro del rock nacional que podría catalogarse como una verdadera “usina musical” o una “máquina de melodías y canciones” es Estelares. Todos esos temas que nos han hecho emocionar, reflexionar y sacar nuestros sentimientos a flor de piel, y que han desbordado todas las salas por donde han transitado encuentran hoy un nuevo lugar donde hacer escala.

Estelares y sus trémulas canciones llegan por primera vez al Luna Park, ícono de la ciudad de Buenos Aires, en una noche donde no sólo nos seguirán presentando su disco “Un mar de soles rojos”, sino que será el lugar (y el día) perfecto para volver a disfrutar con los clásicos de su trayectoria que a esta altura también son marca registrada además de algunas canciones nuevas como el último track Hacerlo bien

MDZ dialogó con Manuel Moretti, el cantante de la banda, quien se mostró muy feliz de esta nueva canción, además de la presentaciones que realizarán en España desde este 15 de noviembre comenzando por Málaga. "Después de la pandemia no paramos de girar y es una gran alegría y satisfacción. En julio y agosto descansamos un poquitito y ya arrancamos de nuevo, así que afortunadamente tenemos obligaciones y tenemos la felicidad de estas obligaciones porque es nuestro oficio y nos encanta", confesó el músico.

Manuel Moretti, cantante de Estelares, dialogó con MDZ:

Estelares lleva casi tres décadas desde sus inicios, algo poco habitual en el mundo de la música, pero esto se debe "supongo a que el elemento sigue siendo la canción. Ese elemento sigue convocando, emocionando. Supongo que esa dinámica de trabajo nos mantiene unidos y también porque bueno, vivimos nuestras canciones".

Si bien la buena relación y la esencia de la banda puede lograr que se mantenga la unión, también es cierto que el éxito lo permite y las nuevas canciones, como "Hacerlo bien", el último lanzamiento puedan mantener viva a la banda. "Está bueno saber cómo van creciendo las canciones, qué tipo de canciones y también identificar qué es lo que la gente quiere de la banda. Es como una parte de la comunicación y se toma como un elemento de información", contó Moretti.

Escuchá Hacerlo bien, la última canción de Estelares

El éxito en las reproducciones, puede ir asemejado al de los seguidores en redes sociales o al corte de tickets en los recitales, pero un elemento que siempre trasciende es el pensar hasta dónde puede llegar la música. Una canción pasa de ser de un artista cuando trasciende las fronteras y una de esas puede ser cuando la canción es tomada por la hinchada de un club de fútbol y reversionada como cántico popular.

"Ella dijo" fue tomada por este cántico popular y varios clubes de fútbol la adaptaron a sus filas para alentar a sus equipos como River, Boca y hasta el Barcelona que la canta en catalán. "Me escribieron de Tigres de Monterrey y me pidieron autorización para usar la y "Ella dijo" era como la como canción oficial del campeonato. Una vez me mandaron cuando estaba en la cancha de River, que jugaba con San Lorenzo, y las dos hinchadas la estaban cantando a la vez, eso fue algo increíble", cuenta el cantante de Estelares que es hincha de Sarmiento de Junín.

Mirá la entrevista completa con Manuel Moretti, de Estelares

El próximo 1 de diciembre Estelares cerrará el año presentándose en el mítico estadio Luna Park. "Es una fecha de celebración con una muy linda puesta de sonido. Estamos muy contentos porque hicimos un esfuerzo para que sea mejor de lo que somos, de lo que presentamos habitualmente. El repertorio está buenísimo y estamos muy ajustados como banda", adelantó Manuel Moretti sobre el show de fin de año.