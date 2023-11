La lapidaria comparación de Luis Ventura sobre Jorge Rial

Cuando todo parecía que estaba calmo entre ellos, se volvió a encender el escándalo entre Luis Ventura y Jorge Rial, quienes se criticaron y se destrozaron de manera muy fuerte en las redes sociales.



Todo comenzó cuando se conoció que se está organizando la ceremonia de entrega de los Martín Fierro de Moda, algo que el conductor de Argenzuela (C5N) cuestionó con mucha ironía en su cuenta de la plataforma X.

La fuerte publicación de Jorge Rial contra Luis Ventura.



“Nunca un premio tan justo”, escribió el pasado martes Jorge Rial, adjuntando una foto de Luis Ventura vestido con una musculosa, un short de baño y ojotas, mientras sostenía con las manos una bolsa de alfajores.



Si bien el mensaje fue muy duro, Luis Ventura no contestó inmediatamente, sino que decidió esperar que pasaran unos días. Y la respuesta llegó con el mismo tono picante y chicanero, como es la costumbre de ambos.



Con una imagen muy fuerte, Luis Ventura comparó a Jorge Rial, su ex amigo y socio, con un cavernícola. Tambien lo hizo en su cuenta personal de la plataforma X. “Cuál es el cavernícola… Es muuuuy fácil”, preguntó con mucha ironía.

La tremenda comparación de Luis Ventura sobre Jorge Rial y un cavernícola.



Esta no es la primera confrontación de Luis Ventura en torno a los premios Martín Fierro de Moda, sino que también mantuvo un cruce con Ángel de Brito, quien fuera designado como el conductor de la gala.



“El nombre de Ángel yo no lo manejé. Está bien. Es una chance y es un buen candidato. Pero como presidente de Aptra me siento como un pelot…”, comentó Luis Ventura, muy enojado. “Me parece que me está usando para hacer show o para dirimir en público sus internas con los productores de los premios Martín Fierro”, añadió el conductor de Secretos Verdaderos y presidente de Aptra.