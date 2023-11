La emoción de Sandra Borghi con el debut de su hija de 16 años como cantante

Sandra Borghi exteriorizó en redes sociales el inmenso orgullo que siente por su mayor hija Josefina, quien debutó como cantante a los 16 años. Este gran suceso llenó de emoción a la periodista, quien decidió compartir con sus seguidores imágenes de ese especial momento.

Conmovida hasta las lágrimas Sandra Borghi disfrutó del primer mini concierto de su pequeña, con sus sentimientos a flor de piel. A través de su cuenta personal de Instagram, la comunicadora publicó un vídeo para mostrar el talento de Josefina arriba del escenario.

Con el fin de expresar la cataratas de sensaciones que le ocasionó este enorme paso de su hija en la música, Sandra Borghi optó por escribir un tierno mensaje junto con el posteo de la filmación, con el que impregnó de dulzura a sus fanáticos.

"Esta nena me derrite en mil pedazos", comenzó diciendo Borghi en su publicación de Instagram. "Me hace latir el corazón a dos mil por hora. Me hace saber que no me equivoqué cuando decidí que mi primera elección en la vida era ser mamá", manifestó la conductora de Canal 13.

En este sentido, la periodista abrió su corazón y enfatizó en la importancia que tuvo Jose en su vida, ya que con ella aprendió el camino de la maternidad. "Esta nena me enseñó el camino de la maternidad y me lo enseña todos los días. Esta nena sabe lo que quiere y va en busca de sus sueños y sus objetivos", sostuvo Sandra.

"Y tiene una mamá que la apoya en todo hasta la muerte. Porque yo a su edad también sabía lo que quería. Esto recién empieza amor mío. Tu música y tus deseos no tienen techo. Talento y estrella. SOS IMBATIBLE Josefina MacDougal. Su primer mini concierto", concluyó Borghi.

Por su parte, la joven, en demostración al inmenso amor que siente por su madre, le dedicó la canción Brindis de la intérprete Soledad Pastorutti. "Este es el tema que más le gusta a mi mamá y se lo voy a dedicar a ella", declaró Josefina frente al público antes de demostrar sus habilidades arriba de las tablas.