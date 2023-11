Escándalo con Roger Waters en Argentina: ¿qué pasó?

Roger Waters regresa a la Argentina para brindar dos conciertos el próximo 21 y 22 de noviembre en el Estadio de River Plate. Pero no todo es color de rosas para el exlíder de Pink Floyd ya que, luego de sus declaraciones contra Israel, las reservas que había realizado para hospedarse tanto él como su equipo fueron canceladas por el Hotel Faena.

Según publicó el sitio Teleshow, fuentes cercanas al hotel le confirmaron a dicho sitio que las reservas fueron dadas de baja. De esta forma, el músico no será bienvenido en ese lugar debido a sus declaraciones sobre el ataque del grupo terrorista Hamas contra Israel del pasado 7 de octubre, donde había asegurado que Israel "inventa historias" sobre lo ocurrido.

El hotel, propiedad de Alan Faena, habría decidido no admitir a una persona que incita al odio públicamente. De esta manera Waters deberá buscar otra opción para su estadía en el país.

Ante esta situación, desde la producción del concierto habrían intentado conseguir reserva en el Alvear Palace Hotel, pero también fue rechazada.

Recordemos que Waters brindó una entrevista con el abogado y periodista Glenn Greenwald. Durante la charla, se refirió a los hechos ocurridos el pasado 7 de octubre. "Lo que sí sabemos es si fue una operación de falsa bandera o no, o lo que sea que haya sucedido, y no sabemos si alguna vez tendremos una historia real. Siempre es muy difícil saber lo que realmente sucedió. Ellos lo llaman su 9/11. ¿Qué demonios pasó en el 9/11 norteamericano? Nadie lo sabe. Claramente, la narrativa oficial tiene enormes agujeros", expresó.

Consultado sobre su rechazo a Israel y sus frecuentes declaraciones antisemitas, Waters volvió a cuestionar al Estado judío argumentado: "Consideran que las personas que profesan la religión judía tienen una serie de derechos completamente diferentes a todos los demás. Esto es fundamentalmente importante. Por eso en mi mensaje digo: ‘¿Suscribes o no la idea de la igualdad de derechos humanos? Porque en cuanto no lo haces, eres un nazi. Y sé que no puedes decir nazi’".