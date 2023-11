Sabrina Rojas explotó de furia al ver el video "prohibido" de Luciano Castro y Flor Vigna

Sabrina Rojas disparó sin piedad contra la actitud que tuvo Flor Vigna al publicar en sus historias de Instagram un video subido de tono junto a Luciano Castro. La situación despertó controversia en las redes sociales, generando múltiples reacciones.

Repasemos: la bailarina subió a sus redes un video de su intimidad con el actor, en el que se los veía desnudos y en la cama. Musicalizó su posteo con el tema “Mi ex tenía razón” de su recientemente lanzada carrera como cantante, que además tiene una filosa letra que reivindica su actual noviazgo y despeja dudas de cualquier tipo de crisis.

Pero hay más: días después Flor Vigna compartió otro material subido de tono, dentro del cual Luciano Castro está con el torso desnudo y amaga colocar sus manos bajo su pollera. Los dos miran a cámara, sonríen y él retira las manos de la zona.

Esto generó un fuerte volantazo al perfil que estaba acostumbrado a manejar el actor, que siempre se mostró mucho más hermético respecto a su vida privada. Ahora, en este contexto, Sabrina Rojas estuvo presente este viernes por la noche en LAM y dio su visión sobre lo que pasó.

"La verdad no te la voy a decir", advirtió, aunque luego dijo que daría una versión "más televisiva". Entonces dijo: "Está bueno que Flor piense que hay dos niños, que hay una nena de diez años que no está bueno que vea a su papá metiéndole la mano en las partes íntimas".

Cuando Yanina Latorre trató de defender a la bailarina y decir que podría haberse tratado de un error, Sabrina Rojas no se mostró muy convencida: “Yo no creo que se equivocó. Flor es muy de subir cosas viejas, sube cosas de mis hijos de hace tres meses como si fueran actuales”.

El video de alto voltaje que Flor Vigna subió a sus redes junto a Luciano Castro.

La actriz comparó esta exposición con sus tiempos de pareja con Luciano Castro: “Yo tenía mucho respeto por su imagen y su carrera, porque sé lo que le costó que lo respeten como actor y el reconocimiento del medio por su trabajo”.