Qué encontró Coti al revisar el celular de Pampita en el Bailando

Coti Romero se presentó este viernes por la noche en la pista del Bailando 2023 para bailar la salsa de a 3, y lo hizo junto a su compañero de streaming, Cris Vanadía. En un momento de la previa, se vivió un momento muy gracioso y particular luego de que la correntina le revise el celular a Pampita y encuentre curiosos datos.

¿Qué fue lo que pasó? Resulta que, como idea de juego de previa, Coti Romero y su compañero de baile propusieron revisarles los celulares a los presentes en el piso. Una forma divertida de distender y ver si tenían algún secreto que ocultar.

La idea, desde un principio, fue rechazada por Marcelo Tinelli, que se negó reiteradas veces a dejar su teléfono móvil en manos de la influencer y su equipo. Misma situación se dio con el jurado, donde Ángel de Brito y Marcelo Polino se mostraron reacios a hacerlo.

Sin embargo, si hay alguien que siempre es funcional al show y entiende absolutamente todo, ella es Pampita. Y es que la modelo no tuvo problemas en facilitar su dispositivo para que los jóvenes entren a curiosear parte de su privacidad.

Lo que seguramente Pampita no esperaba era que la pareja concursante exponga sus últimas búsquedas de Google. Y todo porque hubo una búsqueda en particular que llamó la atención de todos: el recordado escándalo del motorhome que protagonizaron la China Suárez y quien hasta ese entonces era su pareja, Benjamín Vicuña.

“Mirá Marce, Pampita nos dio las últimas búsquedas de Google”, anticipó Cris Vanadía antes de pasar a nombrar la lista. Luego comenzó: “Buscó azul y amarillo bebé colores...”. “Para Anita, un video para Anita”, acotó la jurado.

Todos curiosos por saber qué había buscado Pampita en Google.

“¿Puedo seguir leyendo todo?”, preguntó el joven con cierta timidez y ya sabiendo lo que se venía en pleno vivo. “Sí, obvio”, respondió Marcelo Tinelli. “Buscó... fecha del escándalo de la motorhome decía...”, acotó Vanadía.

“Uh... porque me preguntaron cuando entré al Bailando y no me acordaba”, se excusó Pampita. “¿Esto es de verdad?”, consultó el conductor del Bailando, muy tentado de la risa. “Sí, es verdad, no me acordaba... fue cuando vine a reemplazar a Moria, fue ahí”, sostuvo la modelo. “Seguí, seguí buscando”, agregó ella para escapar del incómodo momento. El momento incómodo de Pampita cuando dijeron que buscó la fecha del escándalo del motorhome.

Cris le siguió la corriente y continuó el listado: “‘Plin Plin canciones’ buscó Pampita y Juli Castro también”. “La quiero mucho, le mando un beso enorme. Devuelvo el picante porque no tengo nada que ocultar”, cerró la jurado, pudiendo zafar rápido del momento y tratando de no darle mucha importancia.