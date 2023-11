Freddy Villarreal contó por qué no quiso volver con Tinelli a América

En tiempos en los que la sociedad está muy pendiente de lo que sucede en la política nacional, Fredy Villarreal sorprendió al revelar por qué no quiso volver a participar del programa de Marcelo Tinelli con sus imitaciones.



A una semana del balotaje, en la pista del Bailando 2023, en América, Roberto Peña imitó a Sergio Massa y se espera que en los próximos días Dan Breitman haga lo mismo con Javier Milei.

Fredy Villarreal, como Fernando de la Rúa.



En ese marco, muchos se preguntaron por qué no volvía a hacer sus parodias políticas Fredy Villarreal, recordado por sus grandes personajes de ex presidentes, como Fernando de la Rúa y Néstor Kirchner.



“Nunca me gustó el humor político. Lo hacía porque dentro del programa yo estaba el humor político movía la aguja y generaba peso”, confesó Fredy Villarreal en diálogo con Por si las Moscas, por La Once Diez.



Sobre los motivos que lo llevaron a decirle que no a Marcelo Tinelli, algo que muchos reconocen que es difícil, el actor explicó: “Siempre sentí que dividía las aguas de mi público y no me gustaba eso, porque la sociedad argentina es muy visceral”.

Fredy Villarreal, como Néstor Kirchner.



Justamente, Fredy Villarreal no se apartó de esa tendencia que muchos reconocen. “Me costó muchísimo explicárselo a Marcelo, porque de hecho mis personajes dieron mucho de qué hablar. Y quedó como que si hay que imitar a un presidente hay que llamar a Fredy”, comentó.



“Yo no reniego de esa faceta mía. A mí me gusta ponerle mucha garra, laburar y trabajar los personajes como actor, pero hoy siento que tengo que hacer otras cosas porque siempre trato de no mostrar mi perfil político. Me costó conseguir el cariño de la gente”, concluyó Fredy Villarreal.