El pase de Jorge Rial a Canal 13: cuál es la noticia bomba que lanzó Marina Calabró

Jorge Rial viene con un 2023 bastante movido. Desde su noviazgo con María del Mar Ramón, su episodio cardíaco en Colombia que casi le cuesta la vida, la pelea mediática con su hija Morena y más, en lo personal tuvo de todo. En lo profesional mientras tanto siguió brillando con Argenzuela, su programa de C5N, pero ahora vendría un fuerte cambio también en este plano, ya que Marina Calabró anticipó que se mudará a eltrece.

Dado los inconvenientes de salud que tuvo este año y la larga recuperación de meses que necesitó, Jorge Rial ha tenido un 2023 bastante interrumpido dentro de lo laboral. Si bien es cierto que no tardó mucho en volver a la radio -Argenzuela también, en Radio 10-, su regreso a C5N tras el infarto que sufrió tuvo que dilatarse un poco más.

Sin embargo, ya recuperado de las secuelas, habría recibido varias ofertas para el 2024, según comentó Marina Calabró en su columna de Radio Mitre. Y es que, sin lugar a dudas, el periodista es una de las grandes estrellas de la señal de noticias y cualquiera querría tenerlo dentro de su equipo.

Una de las ofertas más importantes que recibió proviene de eltrece, que desde hace tiempo busca levantar sus números de rating y cree que esta puede ser una jugada magistral. Ya elevó sus cifras con el fichaje de Carmen Barbieri que también venía de una señal de cable (Ciudad Magazine), pero ahora va por mucho más.

Marina Calabró detalló que la comunicación entre el canal y Jorge Rial inició gracias a Jorge Lanata, quien hizo una colaboración con el medio de su colega. Recordemos que este último se encuentra en el canal del sol hace tiempo con su ciclo PPT (Periodismo para todos).

"El último de los nombres es el de Jorge Rial. Usted Lanata algo tiene que ver con esto. El llamado menos esperado, él no lo confirma, se me hizo olímpicamente el gil, no me lo negó, pero tampoco me confirmó nada", comentó la periodista tras destacar que hay cuatro figuras que eltrece quiere tener dentro de su staff (además de Rial, se suman Matías Martin, Beto Casella y Alejandro Fantino).

Jorge Rial está en conversaciones para mudarse a eltrece.

“Hablé algo con su circulo más cercano y me dijeron ‘algo hay, el crossover de Lanata con C5N encendió algunas lamparitas”, cerró Marina Calabró, destacando la importante movida del canal por sumar figuras para el año próximo.