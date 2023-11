Mariana Brey trató de mala compañera a Florencia de la V y la destrozó: "Sos una ingrata y…"

Conocedora de primera mano de esa trama, Mariana Brey tomó partido por Ángel de Brito en una intrincada problemática con Florencia de la V y lanzó una serie de concepciones muy fuertes con una tonalidad filosa contra la conductora de Intrusos.

Todo se remite al supuesto enojo y grito en el cielo que habría ejecutado Flor por la preferencia de Susana Giménez de brindarle a LAM una entrevista en vivo, cuando ella tuvo que grabar su charla y recién emitirla al otro día en el aire del mismo canal, América.

En el análisis de la situación en Socios del espectáculo, Mariana tomó la palabra y le dedicó una recriminación picante a De la V con el foco en un pasado reciente, cuando la actriz se desempeñó como angelita, tras un tiempito de escasez en cuanto a apariciones públicas.

Sin miramientos, ni filtros, ni posturas políticamente correctas, Brey encendió la llama de una declaración explosiva y bramó con un discurso tajante: "La verdad es que Florencia es muy ingrata”. Una definición que replicó en el aire del estudio del ciclo de eltrece.

Y luego, la panelista ahondó en los argumentos de su concepción negativa de Flor y sostuvo: “Se olvida que Ángel la rescató cuando nadie la llamaba para laburar. Él la sentó como angelita y después de eso, empezó a repuntar". Un episodio que experimentó en carne propia por compartir ese formato en esa época.

La entrevista de Flor de la V con Susana encendió una polémica.

Totalmente decidida a expresar su opinión, Mariana continuó: "Yo no hablé con Ángel y desconozco si hubo algo previo pero me parece que no habla bien de ella lo que hizo. Sabe muy bien que después de haberla pasado mal, de haber tenido problemas económicos, LAM fue su regreso. Es muy ingrato de su parte, no sé lo que pasa en el canal pero bajarle el pulgar, no podés".