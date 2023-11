Daniela Celis abrió su corazón y confesó cómo atraviesa su embarazo de gemelos: "Me cuesta hasta..."

A fines de agosto, Daniela Celis anunció en el programa de streaming Fuera de Joda que está embarazada de gemelos. La exparticipante de Gran Hermano se encuentra en pareja con Thiago Medina, a quien conoció en "la casa más famosa del mundo". En repetidas ocasiones, los jóvenes se mostraron muy enamorados en el reality.

Desde aquel momento en el que reveló la feliz noticia, la influencer ha compartido cada momento de alegría de su embarazo con sus seguidores de Instagram (@Danielacelis01), incluso creó una cuenta aparte en esta red social (@Gemelos_medinacelis) para publicar contenido de su embarazo.

Daniela y Thiago en Gran Hermano 2022.

Actualmente, la joven cursa su quinto mes de embarazo y decidió apostarlo todo en una producción de fotos. Daniela compartió este martes en su perfil de Instagram algunas imágenes de la sesión de fotos y confesó cómo se siente a meses de convertirse en madre.

"Hasta que te das cuenta que un día todo cambio, mi cabeza ya no es la misma, mi prioridades, mis preocupaciones. Sobre todo mi cuerpo, me levanto todas las mañanas mirándome al espejo encontrándome algo nuevo (una marca, una mancha, celulitis, etc.) las piernas se te hinchan los pies pesan, el dolor de espalda, cadera y rodilla, no me dan ganas de peinarme ni maquillarme, solo de poder descansar 5 minutos más", empieza diciendo Celis en su reflexión.

Una de las fotos que compartió la influencer. Créditos: Instagram Danielacelis01.

Y sigue: "Las noches se hacen difícil para dormir y los días interminables, me empiezo agitar cada vez más, me cuesta hasta caminar, la ropa no me entra, cada semana aumento un talle nuevo, ya no se que ponerme ni cómo estar. Luego de la nada sentís algo en la panza y si, sus patadas, esos movimientos que me hacen dar cuenta que todo esto vale la pena y ¡queda poco tiempo para verlxs, para conocernos, para abrazarnos y llenarnos de besos!

"¡La gestación es hermosa! Dar vida es maravilloso, me siento bendecida de saber que tengo 2 almitas adentro mío, ¡2 corazones latiendo! El proceso no todo es de color de rosa, ¡yo lo estoy aprendiendo! Quería compartirles esta sesión porque me costo hacerla, ¡internamente hace mucho no me sentía tan linda y tan segura de mi misma, de verme en una foto y gustarme! ¡Una vez me dijeron que la M de mamá no te quite la M de mujer! Acá me siento radiante en mi mejor momento con mis dos bebes en la panza dándolo todo por ellos y por mi, y esperándolos en esta vida, en mientras tanto los siento y ellxs me escuchan a través de mi piel", concluye la exjugadora de Gran Hermano.

Su posteo ya reúne más de 4000 mil me gustas y 3000 comentarios. Muchas mujeres apoyaron a la joven y también contaron cómo transitaron su embarazo.