La drástica decisión que tomó Eduardo Feinmann tras su pelea con Jonatan Viale

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale no volvieron a hacer el pase en la noche de LN+. La interna entre los periodistas sigue siendo un problema para el canal. A tal punto, que en las últimas horas revelaron la decisión que habría tomado uno de los protagonistas.

En Intrusos informaron que Feinmann abandonaría LN+ para desembarcar en TN. Fue el periodista Guido Záffora quien reveló: "Quieren dividir, lo quieren dejar a Massaccesi, pero lo quieren para un programa de Feinmann, en el medio, sandwichito, entre ellos dos. En LN+ alargarían todo".

"Lo que me cuentan es que él ya lo dijo en la radio, ya se lo dijo a los compañeros, está negociando la guita, la plata que es lo más importante. En LN+ ya se sabe, es un secreto a voces, ya lo habló con las autoridades. Lo que resta es firmar el contrato, y ahí lo anuncia. El cambio sería el año que viene", agregó.

Recordemos que a finales de agosto, Marina Calabró se refirió a la interna entre los periodistas y reveló la interna entre sus colegas y de la postura que tomó el canal de noticias ante esta situación.

Consultada por Karina Mazzocco en A la tarde (América), la periodista de espectáculos expresó: "Esta guerra es entre ellos... me parece que está bien la posición que tomó el canal, que es no forzar aquello que hoy no están dadas las condiciones. ¿Viste que esto es bastante dinámico? Hoy tenés un problema, mañana te olvidaste por qué te habías peleado... Por suerte pasa un poco eso".

"Por ahora no hay ninguna intención de las partes, y me parece que está bueno que el canal no lo fuerce, porque si no fluye orgánicamente, tampoco tiene el efecto televisivo que se busca. No los podés forzar, si no sale, no sale", agregó.