Ximena Capristo reveló cómo fue su último cara a cara con Paula Chaves antes de pelearse

Ximena Capristo confesó semanas atrás que, tras haber sido bastante cercanas en algún momento, su relación con Paula Chaves cambió de un momento a otro. Entre ellas había un vínculo directo, y los cuatro eran parejas muy unidas ya que Pedro Alfonso y Gustavo Conti supieron ser también grandes amigos.

“No me gusta cuando me preguntan si me arreglé con Paula porque en realidad no es que me peleé con ella, ellos se pelearon con nosotros. Esa es la diferencia”, contó Ximena Capristo hace casi un mes, cuando estuvo sentada como angelita de LAM.

“En ese momento Gustavo entra en reemplazo de Fonsi (Tomás) que no podía hacer la gira, entonces entra como amigo de Pedro en el en el escenario, pero Pedro tenía mala onda con todo el elenco. Las cosas son así, ellos se fueron alejando”, agregó.

"Lo tomamos como algo personal porque ellos eran amigos. A mí me parece que los chicos (Pedro y Paula) han cambiado mucho con los años. No sé si se la creyeron, pero como que ellos son diferentes", sentenció.

El escenario estaba claro: luego de una temporada de verano y, por alguna razón sin entenderse del todo, las parejas se distanciaron. Este viernes, Ximena Capristo volvió a lanzar polémica un dardo hacia los famosos, recordando que hace unas semanas participó de Pasaplatos Famosos con la conducción de Paula Chaves y ella ni la saludaba.

“Yo fui convocada al certamen antes de saber quién era la conductora. Ahora, yo jamás me iría de un proyecto porque hay alguien con quien no tengo relación y tampoco dejaría nunca sin trabajo a alguien”, explicó la Negra en charla con Socios del espectáculo.

Paula Chaves y Ximena Capristo compartieron tensos momentos en Pasaplatos Famosos.

Luego, sobre cómo era la comunicación con Paula Chaves detrás de cámaras, confesó: “No, nunca hablamos. Ni me saludaba. Cuando tenía que pasar por la mesa para decirme algo, como ‘qué lindo cocinás’, giraba para otro lado. Fue así todo el tiempo”.