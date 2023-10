El desagradable método que tiene María Becerra para calmar sus nervios

Si bien María Becerra es una de las artistas del momento y si bien todo podría parecer que es color de rosas, ella misma confesó que, en ocasiones, tiene que hacer cosas desagradables para calmar sus momentos de nervios.



“Tengo dos aplicaciones que son para desestresarme y consta en que aprietan granos”, confesó la joven cantante argentina en una visita a un programa español, en donde todos quedaron boquiabiertos.

María Becerra contó su desagradable método para calmar sus nervios. Foto: @mariabecerra.



María Becerra, que viene de brillar en el escenario del Movistar Arena, continuó describiendo su extraño, desagradable e increíble método para aliviar sus nervios en determinados momentos.



“Es un jueguito que te aparece el grano con pus y yo hago así. Lo voy apretando y le voy sacando”, agregó María Becerra en la entrevista. “Esto es insuperable”, acotó el conductor del programa.



No obstante, la joven artista reveló que ese no es su único método para tratar sus momentos de nervios, sino que hay algunos otros que no son menos insólitos. “Sino, veo los videos que hay en TikTok de que sacan los puntos negros de la gente, le hago zoom y me encanta”, contó.

María Becerra contó cuál es su método para calmar sus nervios.



Por otra parte, en medio de estas confesiones algo repugnantes y que cuestan asociar con ella, María Becerra reveló una historia de las que son muy comunes: estaba chateando con un chico que le gustaba y se confundió de chat.



“Le digo a mi amiga: ‘Mirá lo que me mandó’. Reenvío el mensaje y abajo pongo: ‘La verdad que estoy que lo agarro y le doy masa toda la noche’. Cuando me fijo, todo se lo había mandado a él. Le reenvíe el mensaje, le dije eso y quedé loca”, cerró.