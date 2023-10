Revelan que el cirujano de Jésica Cirio se hartó de sus pedidos: por qué no la operó más

Jésica Cirio es una de las mujeres mas lindas de Argentina. Lo cierto es que, con el correr de los años, puede observarse en su cara una transformación debido a posibles retoques estéticos. Si bien, la ex esposa de Martin Insaurralde prefiere no hablar del tema, su propio padre la traicionó al realizar fuertes declaraciones sobre su notable cambio físico.

En diálogo con Ulises Jaitt, Horacio Cirio se refirió sin filtro a la alteración evidente del rostro de su hija. El hombre reconoció que su apariencia es diferente y brindó detalles sobre las cirugías estéticas que Jésica Cirio decidió realizarse.

“Ella ahora tiene 36, en la época en la que hablábamos, a sus 25 años, siempre estuvo con cirugías. Ese tema la tenía mal. Que su nariz, que esto, que lo otro. En estos años no sé qué se habrá hecho, pero sí sé que cambió un montón su rostro”, expresó el padre de la modelo.

Lejos de detenerse a pensar en cómo sus comentarios podrían afectar a su heredera, Horacio continuó con su lengua afilada y aseguró que la obsesión de la panelista se convirtió en insostenible. A tal punto que el propio cirujano de la modelo se negó a seguir atendiendola.

“Le encantaban las cirugías. Con el tema de la nariz también y creo que hasta una vez el cirujano Ripetta le dijo ‘no te hago más nada’, porque lo tenía loco”, remarcó el padre de Jésica Cirio sin tapujos.

Asimismo, la panelista no niega haberse sometido al quirófano, pero no suele ahondar en el tema. Recientemente, Jesica Cirio compartió con sus seguidores de redes sociales la última cirugía que se realizó. Este suceso tuvo lugar a mediados de julio, luego de su separación con Martín Insaurralde.

La modelo explicó que decidió realizarse un rejuvenecimiento vaginal y confesó: “Me parece que está bueno ser consciente y siempre que nos vayamos a hacer una intervención, hacerlo con un cirujano o médico de confianza y que realmente tenga criterio para trabajar. Fueron 15 minutos, muy rápido. Me hice un láser que te ayuda a mejorar la piel. Está buenísimo. Yo me lo hago una vez por año, todos los años, porque más allá de cuidarnos por fuera también tenemos que cuidarnos por dentro, y me parece que es algo que hay que mantener y cuidar”, cerró la rubia.