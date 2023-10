Sergio Feferovich, Doctor en Música: "La música popular-comercial ha involucionado"

Qué difícil es pensar una vida sin música. Me parece un elemento indispensable en la historia de cada persona: nos acompaña desde el primero hasta el último momento de nuestros días. Y, aunque siempre han habido grietas respecto a los gustos de cada uno por la música, ella ha logrado unir a la gente, tiene un gran poder.

Sergio Feferovich, (Doctor en Música, Johns Hopkins University, EEUU; y director de coro y orquestas) sabe perfectamente lo que es la música y ha logrado realizar una propuesta única que ha recorrido varias regiones del mundo y de nuestro país. La Música de las Ideas no es un concierto más, es un espectáculo musical y psicológico donde el maestro nos recuerda que la música no sólo es un momento de goce, sino también una fuente inagotable de inspiración y creación, dando como resultado una experiencia única y enriquecida en todos los sentidos.

"La Música de las Ideas" llegará a Mendoza en los primeros días de noviembre. Créditos: captura de pantalla EntradaWeb.

Feferovich se siente un "privilegiado" al dedicarse a la música, algo que considera "espiritual y maravilloso" en estas épocas donde lo material prima. Con este show, combina su profundo conocimiento musical con su carisma para explorar cómo los estados de ánimo y las experiencias de la vida influyen en la creación de ideas, tanto en el mundo artístico como en otros ámbitos. Además, propone que la inspiración puede surgir en cualquier momento, independientemente de las circunstancias que enfrentemos.

El maestro visitará la Provincia de Mendoza para presentar La Música de las Ideas el sábado 4 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Plaza, ubicado en Godoy Cruz. Las entradas ya están a la venta y los precios van desde los $6000 a los $8000. Los tickets se pueden adquirir a través de la página EntradaWeb y en la boletería del Teatro.

Sergio Feferovich conversó con MDZ Show acerca de esta admirable y estupenda propuesta artística y además brindó su punto de vista acerca de la música actual:

El pianista hace participar a la audiencia en su show. Créditos: Instagram SergioFeferovich.

- ¿Qué es para vos la música?

- Hay una frase que dice "así como el escultor tiene el mármol, hace una escultura con eso", bueno, los músicos tenemos el tiempo. La música es una forma de hacer que ese tiempo tenga otro significado a través de los sonidos. Es un idioma que entienden todos, que no necesita traducción, que se puede hablar en cualquier lugar del mundo, con cualquier generación y edad y todos van a sentir emociones con eso. Es un lenguaje que está al alcance de todos y que tenemos que aprovecharlo para poder comunicarnos y expresarnos.

- Desde mi punto de vista, percibo que la música es una disciplina artística que convoca a mucha gente y tiene un gran alcance. ¿Coincidís en esto?

- Sí, me parece que sí por una cuestión de masividad. Nadie puede convocar a sesenta mil personas en un mismo lugar como un grupo de rock o como Coldplay que hizo diez conciertos en el River Plate, son eventos que permiten la masividad. Si bien en un museo puede haber mucha gente, cada uno está viendo su propio cuadro; en cambio, en este caso, todos escuchan en el mismo momento la misma canción. Me parece que eso es un logro que sólo tiene la música, no digo que sea "mejor" que otras artes. Es un arte que es efímero, a diferencia de un cuadro, pero tiene esta maravilla de que es masivo y que puede hacer emocionar a mucha gente al mismo tiempo. Sergio Feferovich en las charlas TEDxRíodelaPlata. Créditos: captura de pantalla Youtube TEDx Talks.

- En los tiempos que corren, muy pocas personas eligen ir a ver una obra de arte, pero si ir a un concierto...

- Una de las características de este espectáculo es que pueden haber millones de videos en Youtube y mucho Spotify, pero la experiencia del concierto en vivo, de la liberación de los músicos y de la gente, es irremplazable, es una experiencia única. Cada función que hago de La Música de las Ideas es distinta, porque la hacemos entre todos.

- En pocos días venís a Mendoza a presentar este increíble show. ¿Cómo surgió la idea de hacer este espectáculo?

- Muchas cosas que terminan siendo grandes nacen de casualidad. Yo hice hace algunos años un espectáculo de música para chicos, era precioso, tuvo muchos premios y muy buena respuesta del público. Ahí me vio gente de TEDxRíodelaPlata y me dijeron si quería dar una charla en el evento, y ya hace más de 10 años que di esa charla. Eso fue un disparador que me abrió un montón de puertas, porque la gente vio una cosa distinta en cuanto tratar la música como algo propio, relacionado con la vida cotidiana. Después me convocó la gente de TED para ser parte del equipo y ahora soy parte de TEDxRíodelaPlata; me empezaron a llamar empresas, distintas organizaciones y empecé a dar charlas. De hecho, hace 8 años estuve en Mendoza dando una charla para un evento de premios de jóvenes mendocinos y siempre que empecé a hacer estas charlas, empecé a ver que a la gente le gustaba mucho lo que hacía. Entonces, finalmente dije "bueno, ¿por qué no darle una 'forma teatral'?". Se fue dando porque me gusta hacerlo, porque tuvo un desarrollo natural y también porque la gente me fue insistiendo y estimulando para darle una forma a un espectáculo que es de música, pero también es de pasarla bien, reírse y participar.

- ¿Qué impresión querés dejarles a quienes vayan a verte?

- Tengo algunos conocidos en Mendoza y muchos me dijeron que va a ser "la primera de varias, o de muchas". Las veces que fui a Mendoza la pasé muy bien, me caen muy bien los mendocinos. Supongo que en la platea van a ser también muy cómplices de esto. Ojalá que se de una linda función y que la gente tenga ganas de más cuando termine. Queen es una de las agrupaciones preferidas de Sergio.

- En este espectáculo que traes, uno de los puntos más destacados es aquel en el que relacionas la música con las experiencias de la vida. ¿Podrías nombrarme tres canciones que hayan marcado significativamente tu vida?

- Yo soy muy ecléctico, soy muy disperso en los gustos. Yo dirigí la Orquesta Sinfónica Nacional de Honduras y ahí, la primera vez que dirigí la quinta sinfonía de Beethoven, fue como un shock, que, de hecho, la Orquesta lo disfrutaba mucho. Hicimos como setenta conciertos con esa obra porque en todos lados la gente la disfruta mucho. Esa puede ser una. Después, siguiendo con lo clásico, hay una obra que escribió Johann Sebastian Bach que se llama las Variaciones Goldberg, que se supone que había un conde (Hermann Carl von Keyserlingk) que no podía dormir y le pidió a Bach que compusiera una obra para poder conciliar el sueño. Esa obra la tocó Johann Gottlieb Goldberg. Es una obra que dura 60 minutos y es un placer, realmente logra Bach esto que le pidió el conde, es como que te acuna. Esa podría ser la otra. Y después hay muchas canciones que me gustan mucho de la música popular. Me gusta Charly García, Serú Girán, Queen, The Beatles. Bohemian Rhapsody o Love of My Life son canciones que podría mencionar en esta lista. También, hace un par de años, conocí una canción de Sebastián Monk que se llama Abran Cancha que, además de tener una onda de murga muy divertida, la letra es fabulosa. En este mundo tan competitivo, es una glorificación de los que no son número uno. Es otra de las canciones que podría mencionar y que vale la pena difundir.

- Vos planteas que la imaginación puede surgir en cualquier momento. Recuerdo que mi papá me decía cuando era chica que, en los momentos donde uno se aburre, es donde aflora mucho más la imaginación. ¿Crees que es este momento el de mayor creatividad?

- Eso depende de cada persona, pero es cierto que aburrirse es un gran déficit que tiene la generación de ahora. La posibilidad de aburrirse es maravillosa, porque realmente creo que uno tiene más tiempo para pensar y más oportunidades de hacer cosas creativas; pero para eso hace falta tiempo neutro y/o muerto que lamentablemente hoy no se tiene porque, aunque no estés haciendo nada, tenés el celular con mensajes y llamadas. Las mejores ideas surgen en el momento donde uno no hace nada. El artista también es director de coros y orquestas. Créditos: Instagram SergioFeferovich.

- ¿Qué pensás de la música actual? Porque hay muchas canciones de ahora que tienen ritmos y letras similares...

- La música popular, sobre todo la música comercial, ha involucionado. Las letras que tenía Luis Alberto Spinetta, Charly García o Joan Manuel Serrat son cosas que hoy ya no se ven en las canciones. Hoy, hay una cosa más mediática, ni hablar de la música comercial que consumen los adolescentes, que de música tiene poco, tiene cosas reiteradas como los ritmos o patrones melódicos.

- ¿Qué opinas de los nuevos músicos que desconocen la música de antes y creen, y sostienen, haber ideado canciones que se parecen a música conocida?

- Cuando Mozart vivía, la música que se componía era del estilo clásico y no habían muchas más opciones. A partir del siglo XX, la idea de "estilo" fue perdiendo fuerza porque cualquiera podía componer cualquier cosa, como Stravinsky. Entonces, hoy en día no hay ninguna referencia de estilo. Me parece siempre un error ignorar a los que vinieron antes, por algo estuvieron y sobre todo si trascendieron por algo será. Me parece que está bueno conocer lo que hubo antes para partir de ahí y tener más recursos a la hora de componer.

- Hoy en día, un recurso tecnológico muy utilizado es la Inteligencia Artificial. Muchos se asombran con lo que puede lograr, aunque a otros les asusta, por ejemplo, cuando elegimos que un artista cante una canción que no le pertenece. ¿Qué pensás de esta herramienta moderna?

- Siempre hubieron novedades tecnológicas que pusieron a la gente un poco nerviosa. Me parece que, en este caso, es una novedad tecnológica muy importante y nos vamos a ir acostumbrando, no hay que menospreciarla. Si hay ejemplos que me parten la cabeza, por ejemplo de darle todas las obras para clave de Bach a un programa con Inteligencia Artificial y que componga una obra similar en estilo y que musicólogos no pueden discernir cuál es de Bach y cuál compuso la Inteligencia Artificial. Eso nos puede hacer pensar que podemos llegar a tener nuevas canciones de The Beatles, temas que nunca escribieron y que suenen igual; entonces eso abre un panorama distinto, pero habrá que ver para qué lado evoluciona.