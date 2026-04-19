La argentina nominada al Latín Grammy que volvió al país

Estamos en Entrevistas MDZ conversando con Athenas Vénica. Athenas fue ganadora del "Cantaniño" del año 2002, fue nominada al Latin Grammy , cantó en la Jornada Mundial de la Juventud frente al Santo Padre, Francisco. en el año 2013 en Rio de Janeiro. Ella es esposa de Tobías Buteler, mamá de Elías y de dos bebés más que están en el cielo.

La artista también repasó sus inicios en la música , su presente creativo y los desafíos de sostener una carrera dentro del universo de la música católica . Además, contó por qué decidió dejar atrás las giras, adelantó que trabaja en un disco de folklore con contenido de fe y reflexionó sobre el papel de las redes sociales, las críticas y la posibilidad de vivir de una propuesta artística atravesada por la espiritualidad.

-Bienvenida a MDZ. ¿Cómo estás, contenta estar de vuelta en la Argentina?. ¿Estuvieron viviendo en el exterior?

-Bien, muy bien. Muy contenta de estar de vuelta. Estuvimos afuera por mucho tiempo. Pero ahora, los caminos de Dios nos han traído de vuelta. Y la verdad, te voy a decir que estamos muy, muy, muy felices de estar acá.

-¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y Elías?¿Ya adaptado?

-Elías, el más feliz de todos; con la familia, con los amigos, con la Argentina, que es un hermoso lugar para estar bien.

-Después de las nominaciones a los premios y de todo el atractivo de lo que estaban haciendo en Estados Unidos. ¿Cómo bajarlo un poco a tierra y cómo hacer contacto la realidad?¿Cuál es el propósito de esta vocación, de este llamado?

-Bueno, nosotros tenemos claro que nuestra misión es hacer música para ayudar a otros a conectar con su fe, conectar con Dios, ayudarlos a rezar...Y todo lo que vaya pasando, de alguna manera, es para ayudar a eso. Ya sea lo del Latin Grammy para darnos a conocer o ir a allá para perfeccionar algunas cosas.Y ahora volver también con nuevos proyectos, nuevas cosas; aunque siempre, la prioridad es la familia. Esta vocación, para nosotros es un llamado de Dios.

Athenas en la JMJ Rio de Janeiro 2013

Athenas Rio JMJ 2013

-Debe ser difícil organizar tiempos y espacios... Además el tema de trabajar con el esposo, ¿sigue el trabajo durante todo el día? ¿En casa se hace un "parate", se corta, se sectoriza?

-Escuché por ahí, alguna vez, la frase que dice que cuando vos hacés lo que te gusta no vas a trabajar ni un solo día de tu vida. Entonces, si bien tenemos momentos de mucho trabajo y, obviamente, implica un esfuerzo , nosotros somos apasionados de la música, de la fe, de lo que hacemos. Entonces , es un disfrute. La verdad es que lo disfrutamos mucho, hacemos muy buen equipo y nos encanta.

-¿Se llevan las discusiones laborales a casa?

-Bueno, trabajamos mucho desde casa, así que está ahí, pero la verdad es que los dos tenemos el mismo objetivo, entonces siempre es bueno. "¿Qué es mejor para el proyecto?" "¿Que es mejor para lo que estamos haciendo?" "¿Cómo vamos a servir mejor a la Iglesia?" Y así se resuelven fácil las cosas.

-¿Cómo van discerniendo qué es lo mejor y en función de qué?

-Son muchas cosas. Vamos conversando con familiares, con amigos, preguntamos en redes sociales... Por ejemplo, hace poco, lanzamos un canto a San José y dije:-"¡qué lindo sería preguntarle a la gente! Cuando te digo San José, ¿qué te viene a la mente, qué oración le dirías o qué te gustaría cantarle?" Y la verdad es que mucha gente respondió lo mismo. Entonces digo, bueno, la devoción va por este lugar y tratamos de ir componiendo la canción, eso que nos fue diciendo la gente. Esta es una manera, pero estamos muy atentos, vemos qué canciones se escucharon un poquito más, cuáles no y vamos discerniendo y pidiendo la asistencia del Espíritu Santo.

-En cuanto a las letras de las canciones, ¿quién las compone?

-Ahora Tobías compone también o componemos los dos juntos. Al principio componía yo sola o con mi primer productor. También canté varias canciones de él; hemos grabado covers que son de otros autores. Pero las canciones nuevas, las componemos junto con mi esposo. ¡Somos un súper equipo!

A veces se nos hace difícil la difusión de nuestra música

A veces se nos hace difícil la difusión de nuestra música Tatiana Colangelo / MDZ

-Athenas, la vocación artística, ¿surgió desde el comienzo de tu niñez? ¿Pediste vos presentarte en un concurso?

-Exactamente. Sí. Me acuerdo de que en esa época estábamos viendo Popstar, Bandana, Mambrú . Y bueno, con mi mamá estábamos re copadas, las dos. A mí ya me gustaba cantar y yo le dije a mi mamá (un poco creída te voy a decir ahora, mirando para atrás):-" mamá, si aparece un programa así para niños, yo voy a ganar". Lo dije muy segura. Bueno, apareció el sapito en la tele. "Cantaniño, si sabes cantar y bailar" y yo le dije a mi mamá que me quería anotar. No había celular así que anoté el número de teléfono y le pedí que llame. Y fui pasando las audiciones .Fue otra etapa, también muy linda.

-¿Ya estabas yendo a clases de canto?

-Mirá la Providencia Divina. Sí. Había ido a un congreso de Valeria Lynch, mi mamá iba al de grandes y yo iba al de niños, en el que sorteaban una media beca y salió el 64, que era mi numerito, así que me la gané. Ahí el Señor me iba entrenando, y en la mitad de la beca, fueron las audiciones y tuve que dejar la academia porque empecé con el coro de Cantaniño.

-Hasta ahora fue exclusivamente música católica, canciones de fe. ¿Están iniciando un nuevo proyecto?

-Sí, este año tenemos un montón de proyectos. La verdad es que, por el momento, decidimos no hacer más giras y eso le da mucho lugar a la producción, que es lo que más nos gusta. Y, estando en Argentina, hace rato nos venía picando el bichito de hacer folklore, con contenido de fe, pero folklore. Así que, bueno, ese es uno de los proyectos que tenemos para este año. Estuvimos trabajando en uno de esos cantos. Mi familia es toda de Santa Fe, del Norte de Santa Fe, así que de muy chiquita estuve empapada del folklore argentino. Fue lo primero que canté cuando, a los seis años. La primera canción que me enseñó mi papá era de folklore, así que estoy muy emocionada.

-¿Por qué motivo decidieron suspender las giras?

-Como mencionaste al principio, habíamos tenido un angelito que se nos fue muy, muy pronto, en un embarazo y la verdad es que las giras son muy exigentes para el cuerpo. Para mí, la prioridad es ser mamá y ser esposa. Ya con el nacimiento de Elías, los primeros años hicimos muy poquitos eventos. Hace unos años, tengo algunos temitas de salud y las giras que son muy exigentes, no son compatibles. Estamos muy felices de lo que nos va llamando Dios a cada momento; no podríamos hacer tanta música si estuviéramos viajando tanto.

Athenas - Contigo, María

Athenas - Contigo, María

-¿Y cómo va esa producción? ¿Cuál es la idea?

-Bueno, la idea, por ahora, es hacer un álbum corto. No te voy a adelantar mucho, vamos a dejar el misterio. Dentro del folklore tenemos distintos estilos; tenemos zamba, chacarera, chamamé, así que queremos hacer algo de cada uno.

-¿Qué estilo es más difícil y cuál te gusta más a vos?

-Al folklore lo siento muy cómodo porque yo lo canté de niña. No siento que haya uno más difícil. Quizás haya una canción más difícil que otra, pero en cuanto al estilo siento que todos me encantan. La zamba es de lo que más me gusta porque es un poco más melódica, más tipo adoración en sí; pero disfrutamos mucho todo lo que hacemos.

-¿Cómo interviene Elías en estos ensayos, en las producciones, en todo el trabajo?

-Bueno a Elías, obviamente, no le queda otra más que que le encante la música. Creo que mi esposo lo estimuló mucho desde que era muy chiquito. Ahora está tomando clases de batería, con solo cuatro añitos y dice:-"yo voy a acompañarlos a hacer aleluya cuando aprenda a tocar la batería"- (le dice "aleluya" a la adoración). Así que bueno, uno se muere de amor.

-¿Cómo juegan las redes sociales en tu vida y en el trabajo que vas llevando a cabo?

-Bueno, es un tema. El otro día hablando con mi esposo decíamos que, si no estuviéramos trabajando de esto, quizás las borraríamos porque a veces uno se engancha; pierde mucho tiempo. Pero bueno, es como todo, lo podemos usar para bien, lo podemos usar para mal. Yo trato de compartir un poco espontáneamente fotos de mi familia, de mi vida, de lo habitual y, sobre todo usarlo para difundir nuestras lanzamientos que, la verdad es que como músicos católicos es difícil tener apoyo para difundir. ¡Así que, gracias MDZ, por este espacio también! Las redes son nuestro medio para conectar con la gente y un lindo lugar para recibir los testimonios, las cosas que nos van contando. Por ejemplo, nos comparten que una canción acompañó a una mamá o a un papá cuando estaban teniendo su pascua, su encuentro con el Señor. Ese es uno de los testimonios que más se repite y que más me me llama la atención y me llega. Te motiva a seguir.

-Cómo contrapartida, ¿recibís algo del "hate"?

-Sí, absolutamente, pero aprendí. Al principio me ponía mal, discutía, me enganchaba porque tengo una personalidad un poco fuerte también; pero fui tratando de domarla de la mano de Jesús. Al final aprendés que no vale la pena, que, de última borrás el comentario para no seguir la pelea, que la opinión que verdaderamente importa es la mirada de Dios. Y la de la gente que tengo cerca, mi familia, mis amigos, gente en la que yo tengo confianza. Si uno hace cosas va a tener críticas sí o sí, entonces hay que seguir adelante.

-Con respecto al medio de vida, ¿es posible vivir de la música?

-Bueno, para nosotros es un milagro que podamos estar haciendo esto; no hay mucha gente viviendo de la música católica, algunos pocos colegas. Dios lo permitió. Nosotros pusimos nuestros cinco panes y dos peces. Si Dios llama, es posible, si Él te da una vocación, te da una misión, se puede. Y tenés que trabajar mucho también.

Los caminos de Dios nos trajeron de regreso

Los aminos de Dios nos trajeron de regreso Tatiana Colangelo / MDZ

-Para ir cerrando la nota y despidiéndonos ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Y cuál es tu sueño, tu proyecto?

-Bueno, mis redes son AthenasMusica.com | Música Católica y @athenasmusica en Instagram, en Facebook y en mi canal de YouTube. Toda mi música está en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music. Hace poco lanzamos un cancionero que, para mí es algo muy lindo porque pusimos casi todos nuestros cantos en un cancionero con letra y acordes que también lo pueden descargar gratuitamente, lo pueden imprimir, lo pueden regalar, pueden hacer lo que quieran. Está en mi Instagram, en mis historias destacadas. En cuanto a los sueños, seguir de la mano de Dios, tratando de vivir el día a día y con el sueño de ver crecer a la familia, si es Voluntad Divina. Es algo que, obviamente, tengo en el corazón, pero abrazando lo que Él vaya proponiendo y ojalá que el disco de folklore salga muy lindo.