Paula Chaves mostró el chat privado que le mandó a una fanática que la trató de “agrandada”

Paula Chaves se caracteriza por su cotidiana actividad en las redes sociales, donde comparte momentos felices junto a su familia y amistades. Sin embargo, no todo es color de rosas, como en este caso, la modelo se animó a publicar una situación no tan grata que involucra a una fanática.

Con intenciones de aclarar el malentendido, Paula Chaves posteó el chat donde una seguidora le recriminó no haberla saludado cuando se cruzaron en el ascensor del aeropuerto de Ezeiza. En esta conversación privada, la fanática se muestra decepcionada con su accionar.

En el mensaje que expuso la mujer de Pedro Alfonso, la internauta manifestó: “Desilusión con vos Paula, el otro día te encontré en Ezeiza, en el ascensor, y cuando te dije ‘Paula’ no subiste y te fuiste por las escaleras”.

“Puedo entender que estés cansada de que te molesten, pero no éramos multitud, solo mi marido y yo. Me emocioné cuando te vi porque te sigo desde hace muchos años y adoro tu familia. Una pena, no te iba a pedir nada, solo verte. Soy una persona mayor muy desilusionada”, exteriorizó la mujer.

Lejos de desentenderse de lo acontecido, Paula Chaves posteó la conversación, a través de su cuenta personal de Instagram y aclaró el motivo de su reacción. “Ay Dios, Liliana, soy claustrofóbica, odio los ascensores”, aseguró la modelo.

Ante la respuesta de la conductora, la fan respondió: “Está bien, lo siento, pero me emocioné cuando te vi. Adoro tu hermosa familia. Mi marido dice que te asusté. De verdad me retracto de lo que te dije y sos mucho más linda en persona”.

“Dudo mucho antes de subir a los ascensores. Trato de animarme, pero el miedo me invade”, cerró la mujer de Pedro Alfonso, reconociendo la fobia con la que convive hace varios años.