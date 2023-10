Del coqueteo a la primera cita: a dónde fueron Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Milett Figueroa es sin lugar a dudas una de las participantes que más repercusiones genera en el Bailando 2023. Y no tanto por su performance en la pista de baile, sino por el picante ida y vuelta que mantuvo con Marcelo Tinelli.

Desde el primer día, la modelo peruano cautivó al conductor. "Me laten las pulsaciones a mil por hora ya cuando te vi entrar, y desde que te vi el día que hicimos la foto oficial te voy a contar que me pasó: el otro día me impactaste", había expresado Tinelli el día del debut de la modelo en el certamen de baile.

Pero no todo terminó ahí. El coqueteo entre ambos continuó en cada gala. El viernes pasado, en la última presentación de la peruana en el reality, Moria Casán invitó a Tinelli y a la participante al teatro. La cita fue para disfrutar de Brujas, la obra que la One coprotagoniza junto a Thelma Biral, Nora Cárpena, Graciela Dufau y María Leal.

Milett Figueroa. Foto: Instagram @milett

"¿Me has invitado tú o me está invitando Moria?", preguntó Figueroa. "Te estoy invitando yo, mi vida", respondió Marcelo. "Perfecto, entonces vamos juntos", expresó la modelo.

"El domingo calculá que a la 1 o 2 de la tarde estoy pasando a buscarte", dijo Tinelli. "¿Es real la invitación, no? ¿O es acting? Quiero saber porque yo me creo todo", agregó la peruana. Entonces el conductor explicó la razón del horario tan anticipado. "Pero si no nos conocemos, tenemos que hablar antes. Entre las 12 y la una, me pasan la dirección y el WhatsApp", aseguró.

Finalmente el encuentro se concretó este domingo. En el Teatro Tabaris se pudo ver a Marcelo con Milett en compañía también de sus productores generales, Federico Hoppe y Chato Prada.

Federico Hoppe, Chato Prada, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. Crédito: RS Fotos

Sin embargo, al finalizar la función ambos salieron por separado, escapando de la prensa. Tinelli se detuvo a saludar a la gente. Por su parte, Milett saludó más rápidamente y se subió al auto del conductor.

Marcelo Tinelli saludando al público. Crédito: RS Fotos