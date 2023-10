Dady Brieva regresó a su programa en C5N tras dos meses de ausencia: qué dijo

Luego de un tiempo sin aparecer en C5N, este domingo Dady Brieva volvió con Peronismo Para Todos (PPT). "Aquí estamos, nos daban por muertos, que no pasabamos la primera ronda, que estábamos ahí nomás y hasta acá llegamos. Nosotros estamos frizados desde hace dos meses, me ponen y me sacan como el Polaco Goyenche, me suben y me bajan. Pero yo le doy igual, yo le pego con las dos piernas, yo estoy a disposición del canal: cuando necesita que estemos, estemos así porque es una militancia. Nosotros somos soldados del canal", inició diciendo el actor en el programa que conduce.

Felicitas Bonavitta y Sebastián Fernández, ambos panelistas de PPT, "actualizaron" a Dady Brieva sobre lo acontecido en las urnas el pasado domingo e incluso hablaron sobre la alianza de Javier Milei y Patricia Bullrich. "¿Te quedaste con la idea de que Massa (Sergio Massa) perdió? Massa no perdió", le dijo la periodista al humorista.

Así fue el regreso de Dady Brieva a PPT en C5N

El programa compartió algunas imágenes de lo sucedido en esta última semana y empezaron hablando sobre lo bien que le fue al candidato de Unión por la Patria. "Casi siete puntos arriba, Dady, ¿te lo hubieras imaginado?" expreso la panelista.

Luego, fue el turno de Patricia Bullrich y mostraron algunas fotos de la figura de Juntos por el Cambio de cuando se conocieron los resultados del pasado domingo. "Ellos no están acostumbrados a perder. Los grandes boxeadores, que son campeones del mundo y que se ponen los guantes y dicen '¿a quién le tengo que romper la cara hoy?', hasta que sienten una piña, se quedan sin aire en el hígado y le agarra un ataque de pánico, porque no están acostumbrados a perder. Acá sintieron el golpe", dijo Dady Brieva al ver la derrota de Juntos por el Cambio.

Los colegas de Dady le explicaron al actor lo que sucedido en esta última semana. Créditos: captura de pantalla Youtube C5N.

Y después hablaron sobre el tema de la semana, la alianza de Bullrich con Milei. PPT exhibió un video del abrazo entre las dos figuras políticas y Fernández le explicó a Dady Brieva lo que había sucedido: "El domingo no se querían. El miércoles eran aliados". Asimismo, realizaron una comparación entre el candidato por La Libertad Avanza con el Guasón.