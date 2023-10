Amalia Granata fulminó a Mauricio Macri: “Me fundí por su culpa y ahora quiere…”

No suele callar lo que piensa, así trascendió en la visibilidad pública, a raíz de bramar en televisión sus opiniones filosas del universo de la farándula. Ahora, Amalia Granata trasladó ese rasgo al mundo de la política, desde que se convirtió en diputada provincial de Santa Fe.

La mediática acaba de tomar una posición profunda sobre el próximo balotaje y anunció con todas las letras que votará en blanco y que incluso recomienda a sus seguidores a continuar por ese camino. Y también lanzó un ataque muy filoso contra Mauricio Macri.

Resulta que la ex participante del Bailando por un sueño saltó a Twitter para explicar sus motivos para alejarse del ex presidente de Boca Juniors, a raíz del acuerdo que sellaron con el candidato Javier Milei, lo que consideró la gota que revalsó el vaso para no votar al novio de Fátima Florez.

Amalia fiscalizará por Milei pero no lo votará.

En primera instancia, Amalia recordó una experiencia personal traumática que sufrió por Macri, una infidencia desconocida hasta el momento. “Les quiero contar otra cosa: en el gobierno de Macri (a quien voté) me puse un negocio, en el cual invertí todos mis ahorros”, arrancó.

En la continuidad del relato de su adversa vivencia, Granata añadió: “En ese momento 5.000 dólares más 2.000 que pedí prestado: total 7.000 dólares, pero por su pésima gestión económica me fundí y perdí todo. Así y todo cuando fue contra Alberto lo milite y lo volví a votar”.

Pero algo cambió en la consideración de la diputada provincial, porque en su posteo expresó: “Pero perdió y desapareció 4 años, se fue por el mundo con la FIFA y a jugar al bridge en todo su derecho, mientras nosotros poníamos el pecho acá contra el kirchnerismo, obvio”.

Granata fulminó a Macri.

Y en definitiva, Amalia iluminó el gesto de Mauricio que la provocó el quite de su apoyo: “Ahora apareció y me quiere decir que acomodó a todo su equipo en el gobierno si gana Milei. Justo él que por su mal gobierno nos trajo a Cristina estos años de nuevo. Yo voto en blanco”.