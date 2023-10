Sofía Clerici se sinceró sobre si sigue su relación con Martín Insaurralde tras el escándalo

Mientras continúan las repercusiones por las escandalosas vacaciones en Marbella que compartieron Martín Insaurralde y Sofía Clerici, la modelo se sinceró sobre si continúa su relación con el ahora ex funcionario.

Durante la emisión de Intrusos (América) de este martes, Sofía Clerici se comunicó con Pampito para despejar algunos rumores sobre un presunto desalojo del barrio privado en el que vive en Nordelta. Además, se refirió a cómo está su actual vínculo con Martín Insaurralde tras la polémica.

Martín Insaurralde quedó cancelado de la escena política tras el escándalo con Sofía Clerici. Foto: NA.

De hecho, Clerici le compartió al periodista una captura de pantalla de una conversación que sería de este martes con Insaurralde en la que él le aconseja que no ambos dejen de ver lo que dicen los medios durante unos días. "Ella dice que el mensaje es de ahora. Que está todo bien con Insaurralde y habla de una relación con él", enfatizó Pampito sobre los dichos de la modelo.

Por otro lado, sobre los rumores de un supuesto romance entre Martín Insaurralde y Luciana Salazar, Sofía Clerici remarcó con un particular comentario que sigue adelante su relación con el referente que el oficialismo que acaba de desplazar. Además, aprovechó para deslizar unas filosas palabras hacia Jesica Cirio.

"No me molesta, yo no estoy despechada, si quiere salimos juntas. Yo sé la relación y lo que tenemos con Martín, será Jesica. Besos y no hablo más", concluyó Sofía Clerici sobre el rumor que vincula a Martín Insaurralde y Luciana Salazar.