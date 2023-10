El tierno posteo familiar de Thiago Medina y Daniela Celis

Luego de todo lo que se habló en relación con el embarazo y la reacción de ambos, sobre todo del futuro padre, Thiago Medina y Daniela Celis compartieron las primeras fotos familiares en un posteo de Instagram.



Como para despejar cualquier tipo de dudas acerca de que están viviendo un verdadero momento de felicidad, los ex Gran Hermano expresaron toda su alegría y ansiedad con algunas fotos que publicaron en las redes sociales.

Thiago y Daniela compartieron las primeras fotos en familia. Foto: @gemelos_medinacelis.



“Primeras fotitos en familia”, escribieron desde la cuenta de Instagram @gemelos_medinacelis, que es administrada tanto por Thiago Medina como por Daniela Celis, aunque por las palabras utilizadas en el posteo se supone que habría sido ella quien escribió.



“Tenemos una panza hermosa de 22 semanas. Ya estamos en el quinto mes. Aún ni mamá ni papá saben qué son ustedes, pero falta poquito para que nos enteremos. Estamos muy ansiosos por llamarlos por sus nombres”, agregaron.



“La verdad es que mientras escribo esto los estoy sintiendo a través de mi piel. No paro de contar las horas, los días para que podamos conocernos y vernos por primera vez”, concluyeron en el primer posteo en familia Thiago Medina y Daniela Celis.

El posteo de Thiago Medina y Daniela Celis en familia.



Estos primeros meses de embarazo fueron algo raros, no del todo positivos, dado que al principio mucho se habló sobre la reacción inicial por parte del joven ex Gran Hermano, aunque se supone que lo inesperado y el shock hicieron que no expresaron toda su alegría al conocer la noticia.



Thiago Medina y Daniela Celis comenzaron su relación amorosa en la casa de Gran Hermano y, contra todos los pronósticos, el romance continuó afuera del reality y están a meses de formar una familia.