La respuesta de Jorge Lanata a Jorge Rial sobre a quién votará en el balotaje

En medio de la inesperada entrevista que dio Jorge Lanata en el programa de Jorge Rial Argenzuela (C5N), el conductor de PPT (El Trece) le esbozó a su colega su posible voto en el próximo balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei.

Entre otras cosas, Lanata señaló sobre el apoyo de Patricia Bullrich a Javier Milei tras el resultado de las elecciones del domingo pasado: “Todo el mundo se apresuró. Se tomó todo con mucho dramatismo y hubo urgencia en pronunciarse, en cosas que son banales. Mucha urgencia injustificada y falta de análisis”.

Jorge Rial y Jorge Lanata durante su mano a mano en Argenzuela. Foto: Captura de video C5N.

Por otro lado, Jorge Lanata le aseguró a Jorge Rial que nadie, ni siquiera Sergio Massa tiene un resultado cantado de cara al balotaje. "Nadie tiene la vaca atada, siempre se puede dar vuelta todo. Dar todo por cerrado es un error”, enfatizó el periodista.

En tanto que sobre las propuestas más extremas de Milei, Lanata remarcó durante su diálogo con Rial: “Lo de los órganos (la venta de órganos) me lo dijo a mí, que soy trasplantado, así que imaginate, una cosa increíble”.

Sobre su decisión en el balotaje, Lanata anticipó: “Yo no votaría a Milei. Vos tenés tres opciones, no dos: podés votar a Massa, podés votar a Milei o podés votar en blanco. Alguna de esas opciones tomaré”. Acto seguido, el conductor de PPT remarcó que hay que ir a votar y que el voto en blanco no le parece mal.

En su análisis sobre el perfil de Sergio Massa, Jorge Lanata le aseguró a Jorge Rial: “Yo creo que Massa es peronista. No kirchnerista. Creo que no es kirchnerista, hay muchas cosas del kirchnerismo que él no comparte. Estamos en el comienzo del final del kirchnerismo, porque creo que Cristina no tuvo herederos, porque Máximo no lo es, Axel (Kicillof) tampoco, ni Wado (de Pedro). Con el tiempo se va a ir extinguiendo”.

Finalmente, Lanata remarcó: “Massa no es Alberto, que fue totalmente dependiente de Cristina y le hizo un favor a De la Rúa porque logró ser el peor gobierno de los últimos 40 años de democracia”.