El incómodo percance de Jorge Lanata por el que Jorge Rial le propuso interrumpir la entrevista que compartieron

Jorge Lanata tuvo este jueves un sorpresivo mano a mano con Jorge Rial en el programa Argenzuela (C5N). Los conductores dialogaron sobre el complejo escenario político de nuestro país de cara al balotaje, y en un momento de la entrevista el líder de PPT (El Trece) sufrió un percance que llevó que su colega le propusiera interrumpir la nota un instante hasta que se recupere.

El momento en cuestión se produjo cuando Jorge Rial a Jorge Lanata si la gente percibe a Sergio Massa como kirchnerista. “Yo creo que Massa es peronista. No kirchnerista. Creo que no es kirchnerista, hay muchas cosas del kirchnerismo que él no comparte”, opinó la figura de Radio Mitre y El Trece.

Jorge Rial entrevistó a Jorge Lanata en Argenzuela. Foto: Captura de video C5N.

Luego, cuando Rial le preguntó a Lanata que cómo piensa que va a convivir el kirchnerismo con Massa, el entrevistado deslizó: "Yo creo que estamos en el comienzo del final del kirchnerismo, porque creo que Cristina no tuvo herederos. De hecho, Máximo (Kirchner) no lo es, Axel (Kicillof) tampoco, Wado (de Pedro) menos, y me parece que con el tiempo se va a ir extinguiendo".

Entonces cuando Jorge Lanata se disponía a definir la cuál es la dinámica que guía al peronismo, fue cuando sufrió un percance y durante un instante no pudo seguir hablando. Ahí fue cuando Jorge Rial le propuso esperar un poco a que se recomponga y tome un poco de agua.

"Me atoré", explicó entonces Lanata, y acto seguido siguió explicando: "Te decía, el peronismo es como una fuerza militar porque se ordena abajo de una persona de manera vertical. Yo lo que creo es que Massa, aún cuando no ganara la presidencia ahora, queda como el jefe del peronismo. Y siendo Massa el jefe del peronismo, no me imagino a Cristina influyendo demasiado".

Finalmente, sobre el candidato al balotaje, Jorge Lanata le aseguró a Jorge Rial: “Massa no es Alberto, que fue totalmente dependiente de Cristina y le hizo un favor a De la Rúa porque logró ser el peor gobierno de los últimos 40 años de democracia”. Y puntualizó que se imagina a Cristina Fernández de Kirchner más preocupada en sus causas judiciales, que en tener una participación activa en un eventual gobierno de Sergio Massa.