La anécdota de cómo Agos Caute conoció la casa de Martín Bossi gracias a Ángel de Brito

En el Bailando 2023 se dio un divertido ida y vuelta entre Marcelo Tinelli y Agos Caute, quien contó que conoció la casa de Martín Bossi gracias a alguien insospechado: nada menos que Ángel de Brito.



Todo comenzó cuando, al momento de conocer la sentencia, el conductor dio el puntapie inicial con un comentario pícaro. “Primero agradecerle mucho el gesto que tuvo con mi amigo Martín Bossi de ayudarlo a armar la valija después del programa…”, le dijo.



“Me escribió. En un momento le pregunto qué estaba haciendo. Me dijo estoy haciendo la valija con Agos. Como necesitaba ayuda, le escribí y vino”, agregó Marcelo Tinelli, haciéndose el sorprendido.



Al momento de explicar cuál fue la situación, Agos Caute contó: “Fue por lo que dijo Ángel, que no conocía su casa. Me dijo: ‘Es verdad, no conocés mi casa, vení’. Dije: ‘Bueno, voy’. Fue por Ángel”.



“Tenía toda ropa de invierno”, comentó la bailarina. “¿Terminaron tarde de hacer la valija?”, repreguntó Marcelo Tinelli. “Yo comí. Pasó algo que no estuvo bueno. Él me dijo que me esperaba con la comida. Pidió empanadas, pero me pidió de carne y yo soy vegetariana. No ve el programa. Lo dijo Moria. Fue a calentar una tarta que tenía en la heladera”, reveló ella.



“Después me interesa saber”, insistió Marcelo Tinelli, interesado por conocer detalles más íntimos de la visita de Agos Caute a Martín Bossi. “Después comiste carne, nena, y te quedaste a dormir”, acotó Moria Casán desde el jurado.

Agos Caute contó detalles de su encuentro con Martín Bossi.



Allí, Agos Caute contó paso a paso cómo fue la noche con Martín Bossi y se dio un divertido ida y vuelta con Marcelo Tinelli. “Me dijo: ‘Agos, tengo un show en Montevideo mañana. Tengo que hacer tres números. ¿Vos me bancás? Tengo que ensayar’. Yo me quedé sentada en el sillón”, contó. “¿Y después de eso?”, volvió a preguntar el conductor.



“A las 4 salía el Buquebus y me dejó en mi casa”, siguió contando la bailarina. “¿No pasó nada?”, repreguntó Marcelo Tinelli, con tono decepcionado. “¿Cómo que nada? Cenamos, comimos empanadas”, respondió ella. “¿Pero nada de amor?”, insistió el conductor. “Él es un amor”, cerró Agos Caute.