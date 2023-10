Envuelta en un escándalo, Fátima Florez emitió su voto y habló de Javier Milei

Cerca de las 17, casi sobre el final de la jornada electoral, Fátima Florez llegó a un colegio ubicado en Recoleta para emitir su voto. La pareja de Javier Milei, uno de los tres favoritos para quedarse con la presidencia de la nación, arribó al edificio en donde la estaban esperando un gran número de periodistas.

Con un jean y una remera negra, Fátima Florez ingresó con mucha simpatía, pero en la previa habló con la prensa de una muy desorganizada. "Estoy muy feliz, estamos de cumpleaños. Mi cábala es llegar sobre la hora. El voto es secreto y estamos en veda", fueron las primeras palabras de la pareja de Javier Milei.

"Tengo una sorpresa espectacular para su cumpleaños. Estoy feliz de recibir tanto cariño de la gente, ya quiero abrazar a Javier", agregó la comediante que ingresó rodeada de mucha gente y de fanáticos del candidato a presidente que la estaban esperando.

Fátima Florez de fondo mientras Javier Milei hacía el cierre de campaña.

"Lo voy a acompañar en todo", respondió Fátima Florez cuando le preguntaron si iba a estar en el bunker a la espera de los resultados, mientras pasaba la reja del colegio y la policía cerraba las puertas dejando a gente que también quería votar afuera.

"Parece que no somos todos iguales. No podemos ingresar porque hay alguien adentro y no nos dejan entrar", dijo otro ciudadano que no pudo entrar a votar porque adentro estaba Fátima Florez votando.

"En la Argentina pasa de todo. Me chupa un huevo", dijo otro de los vecinos de la zona a la espera de ingresar a votar.

Mirá el video de Fátima Florez votando en Recoleta