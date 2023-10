Ángel de Brito criticó a Luis Ventura y defendió a su enemigo: "Al final Jorge Rial tenía razón con…"

Una intrincada confusión, con versiones contradictorias. Todo se remite a la venidera edición de los Premios Martín Fierro en Miami, una gala especial, única y nunca antes desarrollada. Ángel de Brito reveló que lo convocaron para conducir el evento con Pampita.

Empero, el viernes se produjo una polémica, dado que Luis Ventura saltó en A la tarde, el ciclo de Karina Mazzocco en América, a contradecir al hombre de LAM y bramó que la dupla para la gala estaría compuesta por Carolina Ardohain y Juanita Viale.

De esa manera, el presidente de APTRA generó una incógnita, un cruce de versiones, de verdades, de todo. En definitiva quedó planteada la duda sobre sí Ángel formará parte o no de esa noche fantástica e inesperada en la ciudad norteamericana.

De Brito estalló de bronca y en su programa enfrentó a Ventura y narró su postura de la confusión: “Yo acá conté que me lo habían ofrecido, de hecho el lunes me van a traer el contrato para firmar…pero ¡Ventura me bajó! ¡No sé, se golpeó la cabeza!”.

Luego añadió una filosa advertencia sobre su cachet y bramó: “Y ahora no sé…lo estoy pensando, pedí más plata. Los panelistas de ‘A la Tarde’ le decían a Luis que era yo quien iba a conducir junto a Pampita, pero él insistió que no y desacreditó a todos los compañeros ¡No sé qué chupó!”

Para iluminar todo esta problemática, Ángel detalló los pasos que dio en el acuerdo para animar el evento: “El lunes me llega el contrato, pero ya me reuní, todo. Yo igual con él no tengo nada que hablar porque no es él quien me convocó. Hay una productora que es la que me llamó. De hecho ya hablamos con Pampita y me mostró su vestido”.

Y terminó por confrontar a Luis con una concepción fuerte, con la incluso bancó a Jorge Rial, el enemigo público número uno del periodista. “Pero hoy Ventura se levantó cruzado y me bajó como si fuera un principiante y enchufó a Juanita. Por otro lado, Marcela Tinayre me contó que a su hija la habían llamado la semana pasada, pero no sabe si va. Ahora, para Ventura ya conduce…¡Tiene razón Rial al final, porque dicen cualquier cosa!”, exclamó.