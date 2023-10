Ángel de Brito confirmó la crisis de una famosa pareja

En las últimas horas, comenzaron a circular los rumores de que una famosa pareja de periodistas estaría separada: la de Diego Leuco y Sofía Martínez. En la noche de este lunes, Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana (LAM) se refirió a esta situación y explicó todo. "Hablamos con los dos y confirman que ya no viven juntos", reveló el mediático.

Mirá lo que dijeron Diego Leuco y Sofía Martínez sobre la crisis que están viviendo

Un móvil del programa de América TV se acercó a Leuco y el comunicador confesó cómo vive este duro momento: "A veces a pesar del amor y todo, hay que encontrarle la vuelta o intentar encontrarle la vuelta. Estamos en ese momento, de intentar encontrarle la vuelta. Nos amamos mucho, estuvimos juntos ayer en mi cumple, obviamente, tenemos una historia hermosa. Pero bueno, a veces no alcanza, no se puede, no es tan sencillo congeniar todo lo que hay que congeniar para estar juntos y estamos viendo cómo es la mejor manera de estarlo".

"Nada que no le pase a todo el mundo. Es ver un poco cómo enganchamos de nuevo, porque de verdad hay mucho amor. Estar en pareja, sobre todo en esta época, es difícil lo que hay que congeniar", añadió el conductor de La Peña de Morfi.

La pareja admitió que están distanciados. Créditos: Instagram Sofimmartinez.

Y Martínez también habló sobre el tema: "Yo creo que cada pareja tiene momentos y bueno, estamos transitando uno más. Yo lo quiero un montón, creo que él también, así es que nos queremos muchísimo".

Asimismo, la joven aclaró en el programa de Ángel de Brito que este distanciamiento no se debe a cuestiones laborales y que, de hecho, se apoyan en el trabajo.

Diego Leuco y Sofía Martínez llevan casi dos años juntos. Los periodistas oficializaron su relación en febrero de 2022 y desde ese momento se mostraron muy enamorados.