Marcela Kloosterboer explicó por qué no publica fotos de sus hijos

A los 40 años, Marcela Kloosterboer se siente en total plenitud, tanto en lo personal como en lo profesional, ya que, cuando mira hacia atrás, puede estar orgullosa de la enorme carrera que construyó.



En ese sentido, en una reciente entrevista con la revisa ¡Hola!, la actriz confesó que en este momento de su vida su familia tiene la más absoluta prioridad. Hoy, podría decirse, que los protagonistas para ella son Juana y Otto, sus hijos de 7 y 4 años, fruto de su amor con Fernando Sieling.



Justamente sobre ellos se centró la charla con el citado medio. Todo surgió a partir de una pregunta sobre si había notado que ella, a diferencia de la mayoría de los famosos, no tiene haters en las redes sociales.

Marcela Kloosterboer junto a Fernando Sieling y Juana.



“Creo que es por ser auténtica, coherente con lo que digo y lo que hago. Y no haber tenido ningún escándalo en mi carrera. Mucho menos ahora que tengo hijos”, comentó Marcela Kloosterboer.



Precisamente en la última frase de su respuesta, en la que hace referencia a sus hijos, se concentró la entrevista, dado que explicó el motivo por el cual decidió hace un tiempo no publicar fotos de ellos ni exponerlos.



“Y por eso tengo un Instagram paralelo, sólo para amigos y familia. Ahí subo fotos de ellos. Juana no me deja subir muchas fotos de ella. ‘¿Qué subiste, mamá?’. Imaginate cómo me tengo que cuidar. Me encanta igual que ella me ponga ese límite, que no sea cholula”, reveló Marcela Kloosterboer.

Marcela Kloosterboer y sus hijos, Juana y Otto.



Asimismo, al tratarse de niños muy pequeños aún, la actriz habló sobre la consciencia que tienen ellos sobre la fama de su madre. En ese marco, Marcela Kloosterboer contó cuál fue el momento en el que lo descubrieron.



“Otto ni idea tiene. Juana se está dando cuenta ahora. Una vez me preguntó: ‘Ma, la mamá de fulanita trabaja con una computadora. ¿Vos qué hacés?’. Este verano vinieron conmigo al teatro en Córdoba y ahí entendieron un poco más, el escenario, el público, el contacto con la gente, las fotos que me pedían a la salida”, concluyó.