El contundente pedido de Fátima Florez para su ex, Norberto Marcos

En los últimos días se conocieron nuevos detalles del conflicto judicial que mantienen Fátima Florez, en medio de su romance con Javier Milei, y su ex pareja, Norberto Marcos, con quien estuvo durante más de 20 años.



En Mitre Live, Juan Etchegoyen contó cómo está la situación en estos días y reveló, además, cuál fue el contundente pedido que le hizo la actriz y humorista a su ex pareja, con quien también tenía un vínculo profesional.



“Yo sinceramente no sé a quiénes les sorprende que lo de Fátima Florez y Norberto Marcos esté en medio de una batalla judicial. Yo lo conté acá hace semanas que se venía una escandalosa división de bienes mientras ellos se paseaban por los programas de televisión diciendo que estaba todo bien”, comentó.

Fátima Florez y Norberto Marcos.



“En este mismo lugar y en el programa de Lanata revelé todo lo que había en juego el día 19 de septiembre. Ahora algunos se hacen los sorprendidos”, agregó Juan Etchegoyen sobre el conflicto entre Fátima Florez y a Norberto Marcos.



“Más allá de esto, hay novedades importantes sobre este tema que me fui enterando estos últimos días, una de las novedades es que Fátima le habría hecho un pedido a su ex para que la dejara en paz, por lo que me dicen el enojo de la flamante novia de Javier Milei pasa por el lado profesional”, adelantó el periodista.



Sobre esas novedades, explicó: “Norberto quiere cobrar los derechos del espectáculo que creó y eso a Fátima no le parece bien. Han discutido, me contaban en los últimos días por esta situación en medio del escándalo por el tema económico que no se ponen de acuerdo. Sé que a algunos colegas les cuesta citar, pero vayan al archivo y fíjense cómo son las cosas”.

Fátima Florez y Norberto Marcos.



En cuanto a lo que respecta a la actual novia de Javier Milei, Juan Etchegoyen contó que no sólo sería una cuestión económica el motivo de la fuerte disputa que hoy mantiene con Norberto Marcos. “Fátima quiere resolver este tema, pero quiere algo justo. Lo que pasa acá es que Norberto está dolido porque ella de un día para el otro se olvidó de él. La batalla contra Fátima no es sólo legal, también es sentimental. Esto hay que remarcarlo”, reveló.



“En el mismo momento en que Fátima decidió comenzar una nueva relación. Norberto decidió ir por todo económicamente. Lo que yo sigo sin entender y perdónenme, es el motivo por el que ellos públicamente se muestran como mejores amigos casi, diciendo que está todo súper bien y arreglado”, comentó. “El pedido de Fátima y Norberto fue que la dejara en paz y que viva su vida de la mejor manera y que no la entorpezca más en el ámbito profesional, que ya bastante tuvo”, cerró Juan Etchegoyen.