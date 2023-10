Qué respondió Marcelo Tinelli cuando Pampita le consultó si tendría otro hijo

Marcelo Tinelli (63) se caracteriza, en lo que respecta a las redes sociales, por compartir imágenes de hermosas momentos junto a sus hijos y amigos. El empresario se ha mostrado más de una vez como una persona familiera y le expresa a sus cinco hijos su amor: a Micaela, la más grande de los Tinelli; Candelaria; Francisco; Juana; y también a Lorenzo, el más chico de la familia.

Cada uno de ellos es fruto de distintas relaciones: con Soledad Aquino tuvo a Micaela y Candelaria; mientras que con Paula Robles a Francisco y Juana; y por último, con Guillermina Valdés, su última pareja, a Lorenzo.

El conductor junto a sus cinco hijos. Créditos: Instagram Marcelotinelli.

Este jueves en una nueva emisión del Bailando 2023, Pampita, cuando le estaba dando la devolución a Romina Uhrig y a Iñaki Iparraguirre, le preguntó al conductor si continúa abierta la posibilidad de tener otro hijo/s. Esta consulta surgió a partir de una broma realizada por una persona de la tribuna.

Mirá lo que dijo Marcelo Tinelli cuando le preguntaron si sería padre de nuevo

Marcelo Tinelli, sin filtros, le respondió a la modelo y sorprendió a todos: "Sí, ¿por qué no?". "Me dio intriga", contestó la jurado. "No descarto nada en mi vida, no es algo que ya cerré", expreso el periodista.

"Si aparece un gran amor van a querer tener uno ustedes”, le dijo Pampita al conductor. “Si el otro quiere, yo no tendría problema. Me encantan los chicos, eso lo digo siempre", concluyó el conductor.