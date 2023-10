Migue Granados estalló contra sus oyentes: por qué les exigió que dejen de ver su programa

No lo quiso dejar pasar, porque se hartó, una gota que colmó el vaso de su paciencia. Migue Granados se cansó del comportamiento de sus oyentes, de esos que lo siguen a diario en su plataforma de streaming Olga, y con una mirada fogosa le dedicó fuertes palabras.

Todo se remite a una entrevista que desarrolló el hijo del enorme Pablo Granados, en su ciclo, a Nacha Guevara. En el desarrollo de la charla se produjo una oleada de críticas, de ese accionar de los usuarios que se escudan en el anonimato.

Resulta que en el chat de la plataforma se amontonaron recriminaciones a la actriz, con concepciones hirientes y fuera de lugar. Frente a eso, Migue exclamó: “No quiero exponer siempre el tema del chat, pero hay gente que no, me parece... Pasó lo mismo en Cartuchos, por eso se cerró el chat”.

Y luego, montado en cólera, Granados bramó: “Estamos haciendo una nota, con alguien que quisimos que venga, alguien muy importante, que se tuvo que organizar, que es muy sabia, que tiene sus opiniones políticas o no... siempre están en el chat los más ruidosos, haciendo comentarios. La voz, la edad, a quién se parece”.

Motorizado en la indignación por los modos de sus seguidores, el humorista terminó incluso solicitando, casi exigiendo, que no se conecten más a su programa. “No quiero que nos escuchen. Que vayan a escuchar otro programa”, gritó.

Migue le pidió a los oyentes que lo dejen de escuchar.

Sofi Morandi procuró poner paños fríos a la situación y le recomendó que no le otorgue entidad a esas voces maliciosas, pero Granados no pudo evitar reafirmar su postura: “Yo no quiero ser cómplice de esto. Quiero ser feliz acá adentro. ¡Váyanse a la m....!”.