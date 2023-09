Las disculpas de Mario Pergolini luego de tratar de "mufa" a Migue Granados

Mucho se habló de la entrevista de Migue Granados a Lionel Messi. Casi todas las opiniones fueron más que favorables, salvo una: la de Mario Pergolini, que trató de “mufa” al líder del canal de streaming Olga.



En una charla con Intrusos, Mario Pergolini se refirió, primero, a la batalla de streaming, principalmente al momento de Migue Granados con Olga y de Nico Occhiato con Luzu TV, con quien ya había tenido polémicas.



“¿Cómo está guerra de streaming?”, le preguntó el cronista al reconocido conductor radial. “¿Guerra de streaming? No existe la guerra de streaming”, respondió, para luego hablar puntualmente de Migue Granados y Olga. “Le va súper bien. Tiene un buen número, pero sólo en YouTube. Bueno, bueno, acá es donde uno se mete en problemas”, dijo, picante.



En ese sentido, el periodista de Intrusos le preguntó a Mario Pergolini qué pensaba sobre el reconocimiento que había recibido Migue Granados por su canal de streaming. “No hicieron lo mismo con Luzu TV ni con vos, que fuiste el precursor del streaming”, le dijo el cronista. “A veces estos premios sirven para mostrar un momento, algo que está sucediendo. Como todo reconocimiento, a veces es subjetivo”, contestó el conductor.



Por otra parte, se refirió a la nota de Migue Granados a Lionel Messi, muy destacada en líneas generales por la opinión pública. “Una nota muy difundida, sí”, acotó Mario Pergolini. “Eso generó otra polémica porque en Luzu la retransmitieron”, subrayó el periodista de Intrusos. “Pero, ¿qué pasa? ¿Se están peleando entre ellos?”, ironizó el conductor.



Asimismo, desde Intrusos le preguntaron por la polémica opinión que había tenido sobre Migue Granados, a quien lo tildó de mufa, sosteniendo que Lionel Messi se había lesionado después de darle la entrevista.

Migue Granados y Mario Pergolini.



“No, pero eso lo aclaramos al toque. Veníamos haciendo chistes. Grabaron la nota y justo ese día no juega. ‘Uh, ¿qué habrá pasado?’. Pero al toque dijimos que era un chiste. ¡Por Dios, es un chiste! Fue de esos chistes tarados rápidos que se hacen al aire, aclarado también al toque. Puedo ser un imbécil, pero no sé si tanto”, aclaró Mario Pergolini.



Sucede que Migue Granados no se tomó para nada bien los dichos del conductor y hasta deslizó que podría llegar a golpearlo si se lo cruzaba. “La semana que viene me voy a descargar con alguien”, había dicho el creador de Olga. “¿Fue para vos?”, le preguntó el cronista de Intrusos a Mario Pergolini, que le bajó el tono a la polémica. “Sí, obvio. Y tiene todo el derecho. Yo también estaría ofendidísimo. Está muy bien. No tengo nada que decir”, concluyó.