La dura sentencia de un conocido periodista contra Alberto Fernández por su "reverencia" a Vladimir Putin

Durante un foro realizado en Beijing, China, Alberto Fernández intentó saludar a Vladimir Putin con una polémica "reverencia" con la mano en su corazon, y no tardó en estallar la polémica contra el presidente argentino.

La cadena Rusia Today (RT) difundió un par de videos que dejan en evidencia la actitud de Alberto Fernández ante Vladimir Putin. En uno de ellos intenta saludar al mandatario ruso que sigue de largo, entonces agacha la cabeza y desliza una sonrisa.

En el otro clip, se puede ver como Fernández se acerca a Putin e intercambia unas palabras. Las imágenes tuvieron un fuerte eco en los medios y Marcelo Longobardi no se privó de dar su dura sentencia contra el líder oficialista.

“Me dio lástima y mucha rabia, Ni Cristina Kirchner se animó a tanto”, remarcó el conductor. Hay que recordar que en febrero de 2022, Alberto Fernández y Vladimir Putin se reunieron en Moscú y el presidente argentino le ofreció ser la “puerta de entrada” de Rusia al continente americano.

Siguiendo con su crítica, Longobardi siguió contra Fernández en su programa Esta mañana (AM630): “El papel obviamente no destacado, porque no fue un papel primordial ni mucho menos, pero sí muy penoso del presidente Fernández durante el encuentro con Putin; si vieron las imágenes ayer, si es que no lo vieron, haciéndole una reverencia insólita al presidente Vladimir Putin en el contexto de la reunión de los BRICS que está ocurriendo en China. El presidente, cuando aparece Putin para la foto que se sacan los mandatarios, se acerca a Putin y le hace una reverencia a un criminal de guerra. La imagen no va a dar la vuelta al mundo porque es el presidente argentino, porque es un personaje insignificante en la historia del mundo moderno, pero a mí me causó estupor, vergüenza ajena, me dio lástima, me dio mucha rabia naturalmente”.

Finalmente, sobre la "reverencia" de Alberto Fernández a Vladimir Putin, Marcelo Longobardi cuestionó: “Imaginate a los europeos y al pueblo ucraniano viendo la imagen del presidente argentino haciendo una reverencia a un tipo que está matando chicos. Es una cosa insólita. Creo que ni Cristina Kirchner llegó a eso. Nunca vi algo semejante. Cómo es posible que un tipo, como presidente de un país, se incline ante Vladimir Putin; es más, si ustedes miran detenidamente las imágenes, él lo va a buscar a Putin para hacerle la reverencia. Es una cosa, qué sé yo, de un grado de indignidad tanto para la persona de Alberto Fernández como para la institución de la presidencia argentina, porque esa reverencia naturalmente no representa a los argentinos”.