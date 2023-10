La categórica decisión de Fátima Florez sobre su futuro si Javier Milei resultara electo presidente

A días de las elecciones presidenciales en nuestro país, se abre el interrogante sobre si Fátima Florez asumirá el rol de primera dama en caso de que Javier Milei resulte electo. Sin embargo, la imitadora tiene una categórica decisión tomada sobre su futuro laboral de cara a los próximos tiempos.

Este martes en LAM (América), Ángel de Brito habló sobre la postura de Fátima Florez en medio de un escenario en que Javier Milei podría ser elegido para el más importante mando de la nación. Lejos de resignar su carrera artística, según el líder del mencionado programa de chimentos, la actriz no tiene pensado alejarse de los escenarios.

Fátima Florez y Javier Milei en su reciente visita al programa de Mirtha Legrand. Foto: Instagram @javiermilei.

"Fátima va a hacer su temporada de verano en Mar del Plata, eso está confirmado. Hoy estuvo su productor Guillermo Marín tomando castings a la gente que va a participar de la obra. La temporada se va a hacer pase lo que pase", remarcó el conductor sobre los planes de Fátima Florez más allá de una posible victoria de Javier Milei en las urnas.

Pero eso no es todo, Florez también tomó una radical determinación respecto a la chance de mudarse a Olivos junto a Milei si es electo presidente. "Fátima no piensa ni de casualidad ir a vivir a Olivos. No quiere saber nada, irá los fines de semana. Ella se va a quedar viviendo en el departamento que ocupa actualmente", aseguró De Brito.

Por último, el periodista insistió sobre la decisión de Fátima Florez en referencia al destino de Javier Milei: "Ella no va a resignar su carrera y va a seguir con su gira hasta que empiece la temporada de Mar del Plata, y no va a participar de actos políticos. Alguno que otra vez puede acompañar, pero no quiere saber nada que ver con la política".