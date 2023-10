La sorpresa de Mirtha Legrand al lucir sus impactantes anillos: "Son como..."

Espléndida, divina, viral, legendaria. Todo eso y mucho más es Mirtha Legrand, que a sus 97 años volvió a la televisión para cumplir con la temporada número 55 de su programa. Y en la emisión del domingo, Chiquita volvió a sorprender a su público con un look icónico.

Pero, esta vez, Mirtha Legrand se mostró tan sorprendida como su audiencia al mostrar los imponentes accesorios que las vestuaristas eligieron para completar el fastuoso vestido con pedrería de Claudio Cosano, unos pesados anillos que valieron un comentario de la diva.

Antes de recibir en su “mesaza” a Sergio Massa, Malena Galmarini, Moria Casán y María Julia Oliván, Mirtha se detuvo en su súper look y deslizó una apreciación con la que demostró que su chispa y ocurrencia se mantiene intacta en esta avanzada etapa de su vida.

“Yo soy una leyenda, y la leyenda continúa”, saludó Mirtha en cuanto se encendieron las cámaras, sonriente como siempre, feliz con su elegante atuendo de la noche, que definió así: “Esto no es un vestido, es una alhaja”.

Mirtha Legrand mostró sus impactantes alhajas. Captura TV.

“Es un vestido bordado con mini paillet y cristales color fucsia, que está de última moda. Es de Claudio Cosano, que está aquí. Gracias Claudito. Apláudanlo que se lo merece”, señaló la anfitriona. Luego, al mostrar sus anillos, Mirtha dijo: “Estos son un arma de defensa”. Y para demostrarlo, la abuela de Juana, Nacho y Rocco ensayó unos puñetazos al aire, entre risas.

“Volvió Mirtha a inaugurar esta temporada que se supone que es corta, por ahora digamos temporada octubre – diciembre, lo cual no está para nada mal”, comentó Marina Calabró en su columna de Lanata sin filtro.

Marina Calabró opinó sobre la vuelta de Mirtha Legrand

“La verdad es que no tengo ni para empezar a marcarle sombras a la señora Mirtha Legrand, porque sería muy temerario de mi parte después de 55 años de suceso. Hacer sombras de Mirtha Legrand no, pero sí algunas marcaciones técnicas para aportar desde mi humilde lugar. Mirtha está fuera de todo análisis”, sostuvo.

La mesaza del domingo 15 de octubre de Mirtha Legrand. Instagram.

“Vi cierto abuso de planos cenitales. Mi sensación es que no tiene mejor tiro de cámara para tomarla de otra forma, pero a mí no me parece un plano lindo. Y en lo que sería el primer plano, la veo con un encuadre medio ladeado. Yo la quiero ver de frente, no me gusta cómo la encuadran”, remarcó.

“Después tengo algunas dudas con la luz. La zona del escritorio la veo oscura, acá falta luz. Y cuando vamos a la mesa, a Mirtha la veo bien, pero la he visto más cuidada en otras puestas. Pero para los invitados era un disgusto”, indicó la periodista sobre el programa que tuvo a Fátima Flórez y a Javier Milei como invitados.