La inesperada confesión de Dady Brieva sobre Aníbal Lotocki

Dady Brieva sorprendió durante una nota con A la Tarde (América TV) al revelar que estuvo a punto de realizarse una cirugía con Aníbal Lotocki. El humorista se refirió al polémico cirujano luego que se conociera que Mariela Anchipi, su mujer, se había realizado en el pasado una intervención.

Si bien aseguró que su mujer no tuvo consecuencias en su salud, confesó que él también estuvo a punto de operarse con Lotocki: "Yo soy un pelotudo, no soy un ser normal, y me quería hacer algo. No sabía que era todo así. Me lo iba a hacer porque quería estar bien, marcado, y ese tipo de cosas. Después no me lo hice de vago y me salvé", aseguró contundente.

Luego, se mostró muy consternado por la muerte de Mariano Caprarola, quien tuvo complicaciones renales tras sus intervenciones estéticas con el polémico cirujano de los famosos. "Más que nada nos impactó lo de Mariano, que era como el padrino de mis hijos. Recién estuve en la escenografía de la Jaula de la moda y me pegó fuerte", admitió.

Recordemos que finalmente, y luego de varias semanas de analizarlo, Lotocki y su esposa, Majo Favarón, decidieron abandonar su casa de Olivos y mudarse a una zona mucho más tranquila y lejos de las cámaras.

“Es muy estresante. Nunca pensé que iba a ser tan estresante”, dijo de manera escueta el cirujano antes de subirse al auto para marcharse de lo que ya es su ex barrio.