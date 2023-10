Sol Pérez reveló la verdad de la escandalosa pelea de Andrea Rincón y Belén Francese

Una noche para la emoción, para generar entretenimiento en la pantalla chica, un espacio que suele transmitir sensaciones agradables pero que se transformó en un ring, en un campo de batalla. Andrea Rincón y Belén Francese se trenzaron en una pelea estruendosa en Podemos Hablar.

El ciclo de Andy Kusnetzoff se convirtió en el terreno de una discusión a los gritos, en un mar de lágrimas, en una grabación que se detuvo durante largos minutos. Las mediáticas se mataron en el programa de Telefe, lo que se verá de manera completa este sábado.

Todo se originó en una anécdota que narró Belu, en la que supuestamente la morocha habría intentado seducirla en una fiesta que compartieron en el pasado. Esa versión de los hechos desató la furia de Andrea, que no se quedó callada y respnodió con todo.

La situación adquirió rápidamente un estado público por la filtración de los testigos. Una de las personas presente en la discusión fue Sol Pérez, quien explicó con mucha paciencia todos los detalles de lo que aconteció en las entrañas de ese estudio de televisión.

La panelista habló en Cortá por Lozano y aportó datos desconocidos hasta el momento de la problemática. “Belén contó una anécdota que involucraba a Andrea, pero Andrea nunca lo vivió de la misma manera. Es una historia de dos puntos de vista totalmente distintos”, arrancó.

La ex chica del clima continuó con su relato y sostuvo: “Al principio empezó como un 'no, nada que ver', y después fue escalando". En tanto que aclaró: "Lo que dice Belén de 'ella estaba de acuerdo', es que cuando ella empieza a contar la historia, Andrea le da el okey de que lo cuente, pero porque ella nunca vio lo que Belén había visto".

La pelea de Rincón y Francese.

En relación con ese momento, Sol describió: "fue la segunda pregunta, se tuvo que cortar la grabación... Todos queríamos seguir, continuar, porque sino no sé cómo terminaba. Se había parado la grabación totalmente, hasta que una de las partes no pidiera perdón".

"Lo que le molesta a Andrea, que la sacó totalmente de lugar, fue esto de decir, de última si yo te digo 'che, pasó esto', y vos me decís 'no, esto no pasó'... como que insistía, insistía, y ahí Andrea dijo 'no, pará, loca, no pasó'. Y sintió Andrea que tuvo una doble intención, como que realmente quería perjudicarla", explicó Pérez.