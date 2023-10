Escándalo en la grabación del programa de Andy Kusnetzoff: ¿qué pasó?

Andy Kusnetzoff confirmó este miércoles los invitados que tendrá la próxima emisión de PH, Podemos Hablar (Telefe). El menú de nombres que la producción eligió para disputarle el rating a Mirtha Legrand es muy particular: son todas mujeres del mundo del espectáculo.

Así, las invitadas al punto de encuentro serán: Graciela Alfano, Sol Pérez, Andrea Rincón, Belén Francese y Sofía Jujuy Jiménez.

Pero, durante la grabación del programa ocurrió un tenso episodio entre dos de las invitadas. Según informó Laura Ubfal en sus redes sociales Belén Francese y Andrea Rincón se trenzaron en una fuerte discusión.

Belén Francese.

"Escándalo total en estos momentos en la grabación de Podemos Hablar. Las protagonistas son Andrea Rincón y Belén Francese. Llanto y amenaza de abandonar la grabación por una anécdota que contó Belén y pensó que era divertida, pero no lo era...", informó la panelista de Intrusos (América TV).

Recordemos que Rincón ya tuvo un duro cruce con el staff de Intrusos cuando se negó a hacer una nota con el panel completo del programa conducido por Flor de la V. "Me pasó algo muy feo: me propusieron hacer un mano a mano con Flor, llego al programa y me dicen ‘vas a estar con todos’", recordó la actriz.

Andrea Rincón.

"Lo que están haciendo es moralmente bajo, pero ellos están acostumbrados a humillar así a la gente. Conmigo lo hicieron durante años, llamarme drogadicta, decir ‘¿está drogada? Dale, llamala que es el momento, ponele la cámara que la hacemos mierda’. Mi problema es con la gente que me quiere faltar el respeto y abusarme", agregó.

"Esto no es muy distinto a una violación, que decirme ‘dale, ya estás acá, bajate el pantalón que te la ponemos’. No, yo elijo quién me garcha o no, y cómo elijo eso, también elijo que hago o dejo de hacer. ¿Hasta cuándo voy a aguantar el abuso de la gente?", finalizó furiosa.