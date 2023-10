Revelan cómo se mantiene el papá de Jésica Cirio en medio de su escándalo

La polémica del yategate sigue sumando actores de reparto. Luego del picante episodio que se vivió hace algunos fines de semana con Martín Insaurralde, Jesica Cirio ha quedado en el ojo de la tormenta y por estos días también reflotó la ya extensa enemistad que tiene la modelo con su padre, Horacio Cirio.

Durante los últimos días, Jesica Cirio ha sido un tema de controversia luego del escándalo que protagonizó su ex, de vacaciones en Marbella, a bordo de un imponente yate, rodeado de lujos y en medio de un affaire con Sofía Clerici, quien filtró fotos y videos de la ocasión.

Jesica Cirio pasó a estar en el centro de todas las miradas por su relación con Martin Insaurralde.

Desde entonces, comenzó a hablarse mucho del patrimonio y los ingresos económicos de la famosa, ya que ella asegura siempre haber tenido un estilo de vida muy alto y explicando que nunca advirtió manejos sospechosos por parte de su ex.

Sin embargo, eso no evitó que la conductora de La Peña de Morfi pase a estar bajo la lupa de la Justicia, siendo imputada por un supuesto divorcio millonario (se dice que habría recibido 20 millones de dólares).

Pero por estas horas se sumaron las declaraciones del padre de Jesica Cirio, quien desde hace años no tiene vínculo con su hija también por una disputa que tuvo como eje central un tema económico. ¿Qué se esconde detrás?

Horacio Cirio dio detalles sobre su presente económico mientras la modelo sigue envuelta en la polémica. Y aclaró que, además de estar jubilado, tiene con su pareja un emprendimiento que le permite llegar a fin de mes.

El padre de Jesica Cirio habló sobre la poca relación que tiene con su hija y cómo vive hoy.

“Yo me jubilé en diciembre con la caja de la policía, pero con mi mujer también hacemos ferias americanas porque aunque es una jubilación no común, tampoco es la gran cosa. No me puedo quedar sentado con la jubilación. La feria son unos pesos más”, reveló.

Luego dijo que él no veía que su hija Jesica Cirio y Martín Insaurralde sean compatibles, por lo que nunca creyó que la relación pudiese durar tanto -aún así, la pareja tuvo un matrimonio de diez años-.

“No me sorprende, pero tampoco estoy feliz de no haberme equivocado. Son muchos choques los que está teniendo Jésica: con la separación, las posibles infidelidades, este problemita… Me angustia mucho no poder estar al lado de ella, pero si elige que sea así, así seguirá”, sentenció.