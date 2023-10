Sofía Clérici volvió a Instagram, ¿con una indirecta para Martín Insaurralde?

Desde hace algunos días, Sofía Clérici y Martín Insaurralde están en la mira. Clérici, modelo y emprendedora de ropa interior, publicó a mediados de septiembre un comprometedor video del político junto a ella en un lujoso, y costoso, yate en Marbella, España. Las imágenes se difundieron rápidamente y, horas después, Martín Insaurralde renunció a su puesto como jefe de Gabinete de Ministros de Axel Kicillof y luego a su candidatura como concejal de Lomas de Zamora.

A raíz de esta situación, la modelo optó por poner en privado su cuenta de Instagram (@Sofiaclericiok), algo que después terminó eliminando. En estos días turbulentos, Sofía ha compartido imágenes de su emprendimiento en su feed, pero no de ella.

Sofía Clérici y Martín Insaurralde en el famoso yate.

Este viernes en horas de la mañana, la mediática publicó en la red social de fotografía una imagen de ella con un particular mensaje que estaría dirigido hacia el exmandatario: "Miradas que hipnotizan. But you put on quite a show. Really had me goin'. But now it's time to go. Curtain's finally closin'. That was quite a show. Very entertaining. But it's over now".

La leyenda que acompañó la foto de la influencer, pertenece a Take A Bow una canción de Rihanna, que, traducida, se lee así: "Pero hiciste un gran espectáculo, de verdad te creí. Pero es hora de irse, las cortinas finalmente se están cerrando. Eso fue un gran show, muy entretenido. Pero se acabó ahora".

La publicación que realizó Sofía Clérici este viernes. Créditos: captura de pantalla Instagram Sofiaclericiok.

Asimismo, la emprendedora publicó el famoso tema de pop en sus historias de Instagram. Otro detalle que no pasó desapercibido es que Sofía Clérici utilizó el emoji de rosa en la descripción de la imagen. Minutos después, publicó una enigmática foto de una rosa junto a una vela a través de sus historias.