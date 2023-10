Netflix acaba de estrenar una serie de terror que no te dejará dormir

Octubre es uno de los meses donde más se destacan las plataformas de streaming. Y es que las mismas comparten con sus espectadores películas y series de terror por ser el mes de Halloween. Un claro ejemplo es Netflix, que, desde hace algunos días, ha sumado a su catalogo varias propuestas de este género, algunas buenas y otras muy malas. Y todavía falta más.

Pero pareciera que La caída de la casa Usher (The Fall of the House of Usher, título original) es algo diferente y aterrador. Esta es la nueva serie que acaba de sacar Netflix este jueves 12 de octubre.

La serie ha obtenido críticas positivas. Créditos: Twitter (X) culturaencadena.

"Un narrador anónimo se acerca a la casa de Usher en un 'día aburrido, oscuro y silencioso'. Esta casa, propiedad de su amigo de la infancia, Roderick Usher, es sombría y misteriosa", cuenta la sinopsis de la página de cine FilmAffinity.

Mirá el tráiler de La caída de la casa Usher

El audiovisual tiene ocho capítulos de alrededor de una hora. La caída de la casa Usher, además de que es una adaptación del libro homónimo de Edgar Allan Poe, fue dirigida por Mike Flanagan, quien ya ha mostrado en otras producciones cinematográficas su talento en el terror.

El elenco de esta propuesta de Netflix está compuesto por: Carla Gugino; Bruce Greenwood; Mary McDonnell; Carl Lumbly; Mark Hamill; Henry Thomas; Kate Siegel; Rahul Kohli; Samantha Sloyan; T'Nia Miller; Zach Gilford; Willa Fitzgerald; Michael Trucco; Katie Parker; Sauriyan Sapkota; Matt Biedel; Crystal Balint; Ruth Codd; Kyliegh Curran; Paola Núñez; y Malcolm Goodwin.