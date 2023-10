Susana Giménez se refirió al romance entre Fátima Florez y Javier Milei: "No la veo a ella como..."

Susana Giménez brindó una conferencia exclusiva para distintos medios desde Punta del Este para anunciar que realizará la obra Piel de Judas en diciembre próximo. Así, la diva se despedirá de las tablas y tiene pensado regresar a la televisión en 2024.

Entre los medios que viajaron al vecino país para entrevistar a Susana, estuvo Intrusos (América TV). Fue su conductora, Florencia de la V, la encargada del mano a mano. Durante la charla, Flor le preguntó qué opinaba sobre el romance entre la humorista Fátima Florez y el candidato presidencial Javier Milei. luego de su presentación en el programa de Mirtha Legrand.

Javier Milei y Fátima Florez en el regreso de Mirtha Legrand a la televisión.

"Sí los vi, a Mirtha no me la podía perder y más con esa pareja", respondió Susana. "¿Crees en esa historia de amor?", le preguntó Flor. “No sé, ¿vos crees que es mentira?", le consultó la conductora. "No sé, yo no trabajé nunca con ella, por lo que se ve me parece muy ficticio", contestó De la V.

"Hay gente que me dice eso, pero yo no puedo creer que nadie vaya a fingir", señaló Giménez. "En tu programa te mintieron", retrucó Florencia. "Sí, yo soy una bolud*, como yo no miento, no puedo creer que sea una mentira", opinó Susana.

"¿La ves a Fátima como primera dama?", le preguntó finalmente. "No, la veo como una artista talentosa que hace su trabajo con éxito y bien, pero no me la imagino como primera dama", disparó categórica.