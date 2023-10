El contundente análisis de Marina Calabró sobre la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión

El último sábado 7 de octubre se produjo la vuelta de Mirtha Legrand a la pantalla de Canal 13 y lo hizo con un programa de mucha repercusión, dado que tuvo como invitados a Javier Milei y a Fátima Florez.



En su columna diaria de espectáculos en Lanata Sin Filtro, Marina Calabró hizo un contundente análisis del regreso de la Chiqui a la pantalla. “Volvió Mirtha a inaugurar esta temporada que se supone que es corta, por ahora digamos temporada octubre – diciembre, lo cual no está para nada mal”, comentó.



“La verdad es que no tengo ni para empezar a marcarle sombras a la señora Mirtha Legrand, porque sería muy temerario de mi parte después de 55 años de suceso. Hacer sombras de Mirtha Legrand no, pero sí algunas marcaciones técnicas para aportar desde mi humilde lugar. Mirtha está fuera de todo análisis”, sostuvo Marina Calabró.

Mirtha Legrand, en su vuelta a la televisión. Foto: captura de TV.



Sin embargo, para la panelista del programa de Jorge Lanata en Radio Mitre hubo cuestiones para criticar. “Vi cierto abuso de planos cenitales. Mi sensación es que no tiene mejor tiro de cámara para tomarla de otra forma, pero a mí no me parece un plano lindo. Y en lo que sería el primer plano, la veo con un encuadre medio ladeado, no la veo de frente. Mi sensación es que está muy compactados en el estudio. Otra explicación a este plano. Yo la quiero ver de frente, no me gusta cómo la encuadran”, remarcó.



“Después tengo algunas dudas con la luz. La zona del escritorio la veo oscura, acá falta luz. Y cuando vamos a la mesa, a Mirtha la veo bien, pero la he visto más cuidada en otras puestas. Pero los invitados era un disgusto, en el caso de Milei, veo el fondo muy oscuro y a él le veo sombras y manchones por todos lados. Y a Fátima, Dios mío, las sombras del lado derecho de la cara son imperdonables”, agregó Marina Calabró.



Por otra parte, la periodista destacó la impronta de Mirtha Legrand en la conducción. “En términos artísticos, me encantó la ambientación. Y, por supuesto, la clave es la estelaridad y la genialidad de Mirtha Legrand, que tuvo algunos momentos virales, de esos maravillosos que quedarán en la historia”, aseguró.

Mirtha Legrand, con Javier Milei y Fátima Florez.



En ese mismo sentido, Marina Calabró se deshizo en elogios hacia la conductora. “Por otro lado, quiero hacerle un destaque al doble esfuerzo de Mirtha, que se sobrepuso a una bronquitis con disfonía. Es muy complejo estar ahí con los nervios de un debut, la responsabilidad de entrevistar a un candidato presidencial, de tener sólo dos entrevistados, cuando no te sentís al 100 y tenés todas las chances del mundo de suspender. Y Mirtha quiso estar ahí, fue decisión de ella. Así que yo, la verdad, me paro y me saco el sombrero. Es todo lo que está bien Mirtha Legrand”, subrayó.



“La pegada de producción de haber logrado tener a Milei y Fátima, por supuesto que es mérito de Chiquita, que fue la celestina de la pareja, pero es difícil. Después también quiero destacar el oficio y la viveza de Jimena Monteverde, la cocinera que hizo un postre con la peluca de Milei, una genia, es un gran aporte al programa”, cerró la panelista.