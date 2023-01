Virginia Gallardo debutó como panelista en Socios y todos juntos se burlaron de Flor de la V

Para arrancar el 2023, Virginia Gallardo se encargó de contar que no iba a continuar en Intrusos, es por eso que en Socios del Espectáculo le hicieron un lugar y tuvo su primer programa. Lo que sorprendió fue que este debut fue parte de una burla contra Flor de la V. ¿Qué le dijeron?

Tras su salida de Intrusos, programa que conduce Flor de la V, Virginia Gallardo logró ganarse un lugar en Socios del Espectáculo. Es por eso que tuvo su primer programa, lo que no se esperaba, es que se prenda tan rápido a la burla contra su reciente ex compañera.

Sucede que en un momento, todos los panelistas comenzaron ha hablar al mismo tiempo y Rodrigo Lussich dejó ver en su rostro que no le gustaba cómo estaban expresándose. En ese momento se le cruzó por la cabeza la vez que Flor de la V cayó a Marcela Tauro y la imitó.

Hace algunos meses, la conductora de Intrusos estalló al aire ante una situación similar, en la cual ella quería tomar la palabra y sus panelistas seguían hablando, por lo que reaccionó fuerte contra Marcela Tauro.

¡Momento, momento, momento! ¡Por favor! ¡Que acá hay una conductora y estoy hablando! Hoy parece que no estuviera. Parece que no estuviera, es una cosa de locos. Me encanta", lanzó irónica Flor en aquella oportunidad contra Tauro.

Ahora, en Socios del Espectáculo, ocurrió algo similar, pero para salir del paso, Lussich imitó a De la V y Virginia Gallardo estalló de risa: “Esperen, esperen. Hablen de a uno”, comenzó pidiendo uno de los conductores. Luego, ya en un papel de imitador, tió: “Virginia soy la conductora, te pido por favor… Te pido por favor que…”.

Vale recordar, que Virginia Gallardo estuvo presente en el momento de furia de la conductora de Intrusos aquella vez. Es por eso que tentada de risa y como pudo se repuso. “Mirá, tengo abstinencia, hace dos semanas que estoy de vacaciones, dejenme ser. Por favor”, explicó entre risas aún.

Por su parte, Rodrigo Lussich siguió subido a la imitación de Flor de la V con todo su panel a las carcajadas: “Soy la conductora, no quiero que te excedas, dejame terminar porque aparte lo que estás diciendo es una reverenda…”.